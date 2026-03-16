Imamo račun: Taksist vožnju u Zagrebu naplatio 250 €! 'Još mi je rekao da je snizio cijenu'

Od Glavnog kolodvora do Avenue Malla za 250 eura. Da, dobro ste pročitali. Toliko je vožnju taksijem platio Zagrepčanin Željko Marić koji je ostao u šoku.

Kako nam je ispričao, taj dan bio je u žurbi i nije imao puno izbora. Kad je ušao u taksi, pitao je koliko će vožnja okvirno koštati. "On je stalno ponavljao taksimetar, taksimetar", kaže nam Željko.

Nakon nekoliko minuta vožnje, kad su stigli na odredište, taksimetar ovog taksiste pokazao je enormnu cifru. "Izdao mi je račun od 250 eura. On je još rekao da mi je snizio cijenu, da je trebalo biti 300 eura", priča nam Željko koji nam je i poslao račun koji je na kraju platio jer, kako kaže, "što je drugo mogao".

Foto: Čitatelj Net.hr

Na nefiskaliziranom računu vidi se da je zagrebački taksist (ime poznato redakciji) vožnju naplatio 250 eura. Pokušali smo ga kontaktirati i pitati kako jedna vožnja koja traje ni 10 minuta može koštati 250 eura, ali na naše pozive nije odgovarao.

Naš čitatelj Željko kaže nam da on nije jedini kojeg je ovaj taksist masno oderao. "Čitao sam po društvenim mrežama da nisam jedini kojem je taj isti taksist masno naplatio. Prekršio je on očito puno toga", zaključio je Željko.

Mediji su o istom taksistu pisali i prije par godina. Tada je vožnju od Glavnog željezničkog kolodvora do Instituta za tumore naplatio 70 eura. Kao i danas, na računima nema specifikacije naplaćene usluge odnosno nije navedena relacija vožnje niti kilometraža, niti koliko košta kilometar vožnje, već samo "usluga taksi prijevoza".

S problemima privatnih taksija koji "gule kožu" putnicima, već je upoznato i Ministarstvo prometa. U tijeku je osnivanje radnog tijela koje će raditi na izmjenama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, uključujući regulaciju taksi usluga i formiranje cijena.

Cilj je uvođenje minimalnih i maksimalnih cijena po kilometru, što bi trebalo zaštititi putnike od nepoštenih vozača, dok bi taksistima osiguralo pravednu zaradu. Do tada se savjetuje da korisnici taksija uvijek pitaju za cijenu po kilometru, okvirnu cijenu do odredišta ili zatraže cjenik prije početka vožnje. Ako ne dobe te informacije prije vožnje, bolje da s takvim taksistom nemaju posla.

POGLEDAJTE VIDEO: Taksisti od Vlade traže uvođenje reda