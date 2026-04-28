Evo što radi i gdje se nalazi Luka Modrić

Luka Modrić oporavlja se u Milanu nakon uspješne operacije jagodične kosti. Kao što je talijanski klub objavio još prije, ova sezone za hrvatskog kapetana je završena, a očekuje se da će se treninzima vratiti za četiri tjedna. Modrić bi trebao biti spreman za Svjetsko prvenstvo na kojem će, prilično je izvjesno, morati nositi zaštitnu masku kakvu je na prošlom Svjetskom prvenstvu u Katru nosio Joško Gvardiol. Podsjetimo, Modrić je ozljedu jagodične kosti zaradio u žestokom sudaru glavama s kapetanom Juventusa Manuelom Locatellijem.