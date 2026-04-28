AJMO PLAVI /

Velika utakmica: Dinamo upravo igra protiv slavnog Real Madrida, gol visi u zraku

Velika utakmica: Dinamo upravo igra protiv slavnog Real Madrida, gol visi u zraku
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Tekstualni prijenos utakmice U21 momčadi Dinama i Real Madrida pratite uživo na Net.hr-u

28.4.2026.
20:07
M.G.
Juniorska momčad Dinama u polufinalu Premier League International Cupa igra protiv Real Madrida Castille, druge momčadi madridskog velikana.

Premier League International Cup, polufinale
28.04.2026
20.00
0
Dinamo
 
:
0
Real Madrid 
 

 

Sastavi:

Dinamo: Žnuderl - Mikić, Zebić, Radnić, Paunović - Šunta, Radoš, Brundić - Horvat, Perković, Varela

Real Madrid: Mestre - Jimenez, Serrano, Rivas, Lamini - David, Yanez, Pitarch - Zuniga, Palacios, Bruno

 

Od prve minute u sastavu Reala krenuo je 18-godišnji veznjak Thiago Pitarch, igrač koji je prema Transfermarktu vrijedan čak 20 milijuna eura, a s njim u sastavu 'Kraljevi' su imali i prvu priliku na utakmici, u 10. minuti pucao je Zuniga glavom iz odlične pozicije, ali nije bio precizan. 

U Dinamu je najopasniji na početku utakmice bio Varela, koji je u 13. minuti bio žrtva grubog prekršaja nakon kojega je završio u ogradi, no na sreću prošao je bez posljedica. Nakon toga Real je nastavio imati terensku inicijativu, dok je Dinamo čekao priliku iz kontranapada, a prvu sljedeću opasnu situaciju vidjeli smo u 26. minuti kada je Perković promašio gol iz velike blizine. Dvije minute nakon toga Real je uzvratio, ali golman Plavih Žunderl sjajnom reakcijom je obranio udarac Fatija koji je izletio pred njega. 

Igra se u posljednjoj trećini prvog poluvremena smiriti, a najopasniji pokušaj prema suparničkom golu imao je Dinamo u 45. inuti kada je snažno pucao Horvat, ali nije bio precizan.

 

Utakmica je u tijeku

 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
