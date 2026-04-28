Talijani se raspisali o Dinamu: 'Potpuna revolucija Zvonimira Bobana transformirat će se i u Europu'

Dinamo se vratio na vrh hrvatskog nogometa osvajanjem naslova na kraju sezone koja predstavlja puno više od obične sportske pobjede: to je vrhunac dubokog restrukturiranja kluba, njegovih tehničkih mogućnosti i identiteta, piše talijanski TuttoMercatoWeb.

Nakon godina nestabilnosti i mješovitih rezultata, prekretnica je došla s povratkom Zvonimira Bobana, koji je predvodio pravi preporod kluba. Njegov projekt temeljio se na potpunoj obnovi: promjenama u upravi, imenovanju novog trenera i velikoj obnovi popisa igrača, s preko 30 transfera, i dolaznih i odlaznih. Izbor Marija Kovačevića za trenera u početku se pokazao kontroverznim, ali s vremenom je postao točka ravnoteže; trener je izgradio mladu, fizički i dinamičnu momčad, sposobnu dobro igrati i biti pragmatična kada je to potrebno.

Bilo je trenutaka krize tijekom cijele sezone, s teškim kritikama i izvana i iznutra, ali unatoč svemu momčad se borila, pokazujući koheziju i identitet čak i u najosjetljivijim trenucima. Nova pojačanja poput Ismaela Bennacera (unatoč njegovim fizičkim ograničenjima) donijela su kvalitetu i iskustvo, dok je rast mladih igrača poput Luke Stojkovića i pojava Diona Drene Belje potencijal pretvorila u opipljive rezultate. Dinamo je tako izgradio dugi niz pozitivnih rezultata, što im je omogućilo da povećaju prednost nad suparnicima i završe turnir znatno prije roka.

Talijani ističu kako je nova korporativna stabilnost također ključna, s modernijom vizijom kluba, strukturnim ulaganjima i strategijom usmjerenom na ekonomsku održivost i sportski rast. Naslov, dakle, nije samo pobjeda na terenu, već potvrda složenog projekta. Sada će izazov biti konsolidirati ovaj model i transformirati ga u trajni ciklus, uključujući i u Europi.

