Duge cijevi na ulicama Dubrovnika: Trumpov ministar najavio milijarde dolara vrijedne projekte

INICIJATIVA TRIJU MORA /

U Dubrovniku najveći poslovni forum u novijoj hrvatskoj povijesti. A gosti - 12 predsjednika država i vlada, te vodeći ljudi najvećih svjetskih kompanija. Od Googla, Amazona, IBM-a, do predstavnika moćne vojne američke tvrtke. Na Inicijativi Triju mora ukupno više od 1600 sudionika.

Hrvatska i SAD potpisali su devet ugovora vrijednih milijarde dolara, a uz poljsku i hrvatsku, najbrojnija je upravo američka delegacija. U stopu ih je pratilo jako osiguranje.

Više u prilogu.