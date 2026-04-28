Luka Modrić oporavlja se nakon uspješne operacije u Milanu, nakon što je zadobio prijelom jagodične kosti.

Ozljeda se dogodila u sudaru s protivničkim igračem, a liječnički tim brzo je reagirao i odlučio se na operaciju. Prema posljednjim informacijama, operacija je prošla bez komplikacija, a Modrić je pod nadzorom liječnika. Očekuje se da će izbivati s terena između šest i osam tjedana.

A s obzirom na ozljede vodećih igrača u hrvatskoj reprezentaciji, u našoj temi dana pitali smo i vas - "Mislite li da će Vatreni biti spremni za Svjetsko prvenstvo u lipnju?"

Prognoze Hrvata

"Naravno, uvijek su bili pa će tako i sada", pozitivna je Danijela Vrdoljak.

Njezin optimizam ne dijeli Ivan Raos: "Nažalost ne jer ni igrači, a ni stručni stožer nisu na razini kao pred posljednja dva Svjetska prvenstva kad su osvajali medalje. Ali treba se uvijek nadati".

Za Ivanu Matas važno je nadati se: "Nadam se i vjerujem da hoće i da će svojoj Hrvatskoj donijeti medalju zlatnog sjaja. Samo jako Vatreni".

"Bit će oni spremni. Samo je pitanje koliko je to dovoljno u odnosu na druge reprezentacije", zaključuje Goran Muhvić.

Jasna Bojanić kaže: "Nadajmo se da će sve biti u redu".

Jozo Šušnjara ne prognozira dobar rezultat: "S Lukom ili bez njega, grupu nećemo proći".