 - 'Mislite li da će Vatreni biti spremni za Svjetsko prvenstvo u lipnju?'" /> - 'Mislite li da će Vatreni biti spremni za Svjetsko prvenstvo u lipnju?'" /> - 'Mislite li da će Vatreni biti spremni za Svjetsko prvenstvo u lipnju?'" />
PITALI SMO VAS /

Modrić operiran, hoće li Vatreni biti spremni za Svjetsko prvenstvo? 'Ostaje jedno pitanje'

A s obzirom na ozljede vodećih igrača u hrvatskoj reprezentaciji, u našoj temi dana pitali smo i vas - 'Mislite li da će Vatreni biti spremni za Svjetsko prvenstvo u lipnju?'

28.4.2026.
Luka Modrić oporavlja se nakon uspješne operacije u Milanu, nakon što je zadobio prijelom jagodične kosti.

Ozljeda se dogodila u sudaru s protivničkim igračem, a liječnički tim brzo je reagirao i odlučio se na operaciju. Prema posljednjim informacijama, operacija je prošla bez komplikacija, a Modrić je pod nadzorom liječnika. Očekuje se da će izbivati s terena između šest i osam tjedana.

A s obzirom na ozljede vodećih igrača u hrvatskoj reprezentaciji, u našoj temi dana pitali smo i vas -  "Mislite li da će Vatreni biti spremni za Svjetsko prvenstvo u lipnju?"

"Naravno, uvijek su bili pa će tako i sada", pozitivna je Danijela Vrdoljak. 

Njezin optimizam ne dijeli Ivan Raos: "Nažalost ne jer ni igrači, a ni stručni stožer nisu na razini kao pred posljednja dva Svjetska prvenstva kad su osvajali medalje. Ali treba se uvijek nadati". 

Za Ivanu Matas važno je nadati se: "Nadam se i vjerujem da hoće i da će svojoj Hrvatskoj donijeti medalju zlatnog sjaja. Samo jako Vatreni".

"Bit će oni spremni. Samo je pitanje koliko je to dovoljno u odnosu na druge reprezentacije", zaključuje Goran Muhvić. 

Jasna Bojanić kaže: "Nadajmo se da će sve biti u redu". 

Jozo Šušnjara ne prognozira dobar rezultat: "S Lukom ili bez njega, grupu nećemo proći". 

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
