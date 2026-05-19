Tko je u sustavu zakazao? Odvjetnik: 'Radi se o svojevrsnom prebacivanju loptice'

Nakon noći u policiji, pod visokim mjerama osiguranja, 50-godišnji Kristijan Aleksić, zbog sumnje na ubojstvo 19-godišnjaka, odveden je na ispitivanje u šibensko tužiteljstvo. Otkazao mu je odvjetnik koji mu je dodijeljen po službenoj dužnosti pa je dobio novu odvjetnicu.

Pred županijskim državnim odvjetništvom aktivno je iznosio obranu. Sumnjiči ga se za teško ubojstvo i nedopušteno posjedovanje i izradu oružja.

"Sucu istrage smo podnijeli prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od bijega, opasnosti od počinjenja kaznenog djela i zbog teških okolnosti ovog kaznenog djela, a postoji opasnost od ometanja postupka", kazala je Maja Dogan, županijska državna odvjetnica u Šibeniku

Aleksić je prvi put počinio ubojstvo 1994. godine. Sa 17 uboda nožem ubio je 22-godišnju djevojku, zbog čega je osuđen na 14 godina zatvora. Tijekom izdržavanja kazne imao je 31 stegovni prijestup. Jedna situacija završila je kaznenom prijavom.

Teško ozlijedio drugog zatvorenika

Ravnatelj Uprave za zatvorski sustav i probaciju Zvonimir Penić objašnjava okolnosti tadašnje kaznene prijave Aleksiću.

"U kojem su nanešene teže tjelesne ozljede drugom zatvoreniku. Dostavljena je obavijest o tome nadležnom državnom odvjetništvu. Te je zatvoreniku izrečena nova kazna od godine i četiri mjeseca, uz koji je izrečena i mjera psihijatrijskog liječenja."

Psihijatrijsko liječenje provodilo se u suradnji suda i zatvorske bolnice u Zagrebu, dodaje. A kada je otpušten iz zatvora za prvo ubojstvo, sve institucije su obaviještene.

"O otpustu počinitelja težih kaznenih djela uvijek se obavještava nadležna policijska stanica i policijska uprava", kaže Penić te podsjeća kako je Aleksić otpušten prije više od 10 godina.

2023. policija ga je prijavila zbog ilegalnog posjedovanja oružja. Šibensko općinsko tužiteljstvo tada nije tražilo istražni zatvor, a kao kaznu su predložili godinu dana uvjetno. Sud u dvije i pol godine nije sazvao niti jedno ročište, jer, izvijestili su, slučaj po naravi nije hitan.

Inspekcija šibenskog suda i tužiteljstva

Ministar pravosuđa Damir Habijan u ponedjeljak je sudu i tužiteljstvu poslao inspekciju. Nadzor tužiteljstva danas je zatražio i glavni državni odvjetnik, da se utvrdi je li bilo propusta.

"Za ta djela je maksimalno trajanje istražnog zatvora tri mjeseca. Sada da je određen istražni zatvor i da je presuđen na tri godine opet bi stigao počiniti ovo kazneno djelo koje je počinio", kazao je Ivan Turudić.

Premijer kaže da je nadzor tužiteljstva i suda u Šibeniku potreban, ali ne i šire od toga. "Ja sam protiv bilo kakvih generaliziranja. Ovo je predmet koji je bio na sudu u Šibeniku. Ovo je očito zločin koji se dogodio od strane recidivista. Pa je poruka drugima da malo pogledaju kakve sve predmete i imaju i počnu ih rješavati", kazao je Andrej Plenković.

Odvjetnik s iskustvom na Europskom sudu za ljudska prava kaže da je država morala poduzeti razumne mjere koje bi spriječile ili umanjile posljedicu. "Radi se o svojevrsnom prebacivanju loptice. Ako nije tužiteljstvo, onda je kriv sud. Ako nije sud, onda je policija. Mi moramo znati jednom za svagda da je sustav kao cjelina zakazao", tvrdi odvjetnik Vedran Ramadanović.

Pa dodaje da država snosi odgovornost za propust svojih tijela.