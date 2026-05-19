Aleksić se suočio s pitanjem naše novinarke: Pogledajte kakav joj je pogled uputio

UBOJICA MATURANTA /

Osumnjičenik za ubojstvo, Kristijan Aleksić, doveden je na županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku na ispitivanje. Stigao je u kombiju uz pratnju policajaca u pancirkama, naoružanih dugim cijevima i prekrivenih fantomkama. Podsjetimo, 50-godišnjak se sumnjiči da je počinio kazneno djelo teškog ubojstva. Danas je u lisicama hodao pognute glave, a na pitanje naše reporterke Ivane Ivande Rožić: "Što kažete na optužbe koje vam se stavljaju na teret?" - nije odgovorio.