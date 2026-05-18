Pavasović Visković zaprepastio informacijom i oprao Habijana: 'Frapantno je njegovo neznanje'

RTL Danas o hladnokrvnom ubojstvu u Drnišu razgovarao je s odvjetnikom Ljubom Pavasovićem Viskovićem, kojeg smo pitali kako je moguće da Kristijan Aleksić, osoba već prije osuđena za ubojstvo, ponovno bude u poziciji da oduzme život.

"Apsolutno je moguće. Ako se ne varam, on je osuđen na kaznu zatvora od 15 godina, u tom trenutku to je bila skoro pa maksimalna kazna za to kazneno djelo. Tu je kaznu izdržao. U međuvremenu je nakon te kazne imao kaznenu prijavu iz 2023., koja, i da je bila procesuirana pravodobno i da je bio suđen na godinu dana zatvora, opet ne bi donijela drugi ishod, jer bi on barem godinu i pol dana bio kod svoje kuće i opet bi bio potencijal da napravi ovo što je napravio", objašnjava Pavasović Visković.

"Možete sprječavati nešto što možete predvidjeti. Ovako monstruozan čin, ovaj užas koji je taj čovjek napravio, mislim da nitko ne može predvidjeti. Isto tako, jasno treba reći - pravosuđe ne sprječava ništa, pravosuđe kažnjava ljude za kaznena djela koja počine. Ovdje je napravljen određen propust 2023. u procesuiranju držanja oružja, međutim, ljudima treba jasno reći - da je tada suđen, 2024. bi bio na slobodi, jer je kazna zatvora u trajanju od jedne godine.", dodaje naš sugovornik.

O optužnici iz 2023. godine

Na naše pitanje tko je najodgovorniji u tom sustavu, Pavasović Visković navodi: "Ne možete nekoga držati cijeli život u zatvoru ako znate da je opasan." Na podpitanje da možda ne bi počinio zločin da je bio u zatvoru, odvjetnik govori: "Temeljem čega je mogao biti u zatvoru?"

"Većina ovakvih počinitelja, ljudi koji imaju potencijal da naprave ovakvo nešto, nisu psihički bolesni. Ljudi koji imaju stvarne psihičke bolesti nisu toliko opasni, koliko su opasne osobe koje imaju poremećaj osobnosti izražen u jakoj mjeri. Vidjet ćete u ovom postupku da će se pokazati da ovaj čovjek ima izraziti poremećaj osobnosti i da je to to. On je medicinski zdrav", dodaje naš gost.

Osvrnuo se i na to da je ubojica nezakonito držao oružje, a optužnica o tome stoji dvije i pol godine na šibenskom sudu. "Ništa neobično nema u tome da nešto stoji na sudu dvije i pol godine. Međutim, to je postupak za kazneno djelo za koje je zapriječena kazna do tri godine zatvora. To je zakonsko rješenje. To se trebalo riješiti ranije, ali to ne bi spriječilo ovo što se dogodilo preksinoć. Nema tog scenarija u kojem bi bilo kakva reakcija šibenskog suda dovela do toga da on preksinoć ne bi bio u svojoj kući u Drnišu. To nije točno i jako zamjeram izjavi ministra (op.a. Damira Habijana), gdje se teret odgovornosti svodi na nekoga tko je mogao bolje reagirati, međutim, tko sigurno nije u uzročno-posljedičnoj vezi s ovim što se dogodilo", pojašnjava Pavasović Visković.

Prozvao Habijana

Pitali smo može li nešto riješiti inspekcija koja se šalje u Šibenik. "To je najjednostavnije. Poslat će inspekciju u Šibenik, pronaći će krivca u sucu općinskog suda, dat će nekakvu sankciju i misliti da je riješio problem", kaže Pavasović Visković.

"Da se vratimo na početak. On ima postupak za najblaže moguće kazneno djelo. Prema sudskoj praksi, mogao je dobiti plafon godinu, godinu i pol dana zatvora. Misle li stvarno premijer i ministar pravosuđa misle da bi osuda od godinu i pol dana zatvora stvarno spriječila ovo što se dogodila u Drnišu? Ne, ne bi", dodaje odvjetnik.

Gosta smo pitali i kakva je bila poruka koju je poslalo Državno odvjetništvo (DORH), koje u tom slučaju nije zatražilo nikakve mjere opreza niti pritvor. "Nije ništa neobično da se u pravosuđu u takvom postupku to ne zatraži. Frapantno je neznanje ministra koji zamjera činjenica da je njemu osuda brisana, pa zbog toga nisu postojale otegotne okolnosti. Postoji nešto što se zove rehabilitacija. Na nekoj građanskoj razini, pogotovo kad si ogorčen, a svatko je ogorčen ovime što se dogodilo, jer ovo je nezamisliva strahota, kad govori o tome... Ali ministar sebi ne može dopustiti ovakvu izjavu koju je danas dao", ističe Pavasović Visković.

'Ima na stotine, ako ne i na tisuće tempiranih bombi'

Pitali smo je li ubojicu sud mogao poslati u istražni zatvor, ako to već nije tražio DORH. "Sud ga je mogao poslati u istraži zatvor, ali znate li koliko istražni zatvor može trajati za kazneno djelo gdje je zapriječena kazna do tri godine? Zašto to ministar nije rekao? Tri mjeseca. To je taj alat koji je ministar dao pravosuđa. Ako se ne varam, istražni zatvor istekao bi 2023. godine", poručuje Pavasović Visković.

Zanimalo nas je i smatra li da je hrvatska kaznena politika preblaga za višestruke nasilne počinitelje. "Hrvatska kaznena politika jedna je od strožih u Europskoj uniji. Ljudima je to čudno, ali činjenica je isto tako da smo vrlo, vrlo sigurna zemlja. Vjerojatno to nije zbog toga što smo kao ljudi pristojni i ljubazni, nego je to vrlo vjerojatno tako jer postoji dio sustava koji funkcionira", ocjenjuje Pavasović Visković.

"Ovo je nešto što nijedan sustav ne može predvidjeti. Nešto od čega se ti ne možeš braniti. Uvjeren sam da ovakvih potencijalnih bombi kao Aleksić ima na stotine, ako ne i na tisuće. Sada mi dajte molim vas, u ovoj lakoći s kojom ljudi govore o ovakvoj strahoti, gdje ovo pokušavaju iskoristiti za svoj moment - neka gospodin Grmoja i ministar sutra istupe i neka daju alat. Neka kažu OK, ovo je zakonodavni alat kojim ćemo prepoznavati i zatvarati ovakve monstrume. Gdje? Na temelju čega ćeš ih zatvarati? Na koji način ćeš to raditi? To jednostavno ne funkcionira", dodaje naš sugovornik.

Na pitanje može li Aleksiću pomoći eventualna neubrojivost, Pavasović Visković govori: "Što se mene tiče, siguran sam da će ovaj čovjek dobiti 40 godina zatvora. Što se mene tiče kao građanina, to bi bio problem koji bi bio riješen sinoć kod hapšenja. To je jednostavno životno i ljudski tako. Međutim, pošto živimo u demokraciji, moramo imati neka pravila. I što god ja mislio u tom činu, jednostavno su istine što se tiče pravosuđa na jednom potpuno drugom mjestu od onih o kojima se danas govori o medijima."