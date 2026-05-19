Nove snimke dronom urušenog mosta na graničnom prijelazu Stara Gradiška

Promet na graničnom prijelazu Stara Gradiška na državnoj cesti DC5 privremeno je u utorak obustavljen zbog oštećenja mosta na području Bosne i Hercegovine te se preusmjerava preko graničnog prijelaza Slavonski Brod, izvijestile su Hrvatske ceste, koje od BiH očekuju procjenu štete na mostu.

Odluka o zatvaranju prometa donesena je na temelju obavijesti policije i nadležnih službi iz Bosne i Hercegovine te u koordinaciji s policijom, radi sigurnosti svih sudionika u prometu.

Promet se trenutačno preusmjerava preko graničnog prijelaza Slavonski Brod na državnoj cesti DC53.

Hrvatske ceste priopćile su kako očekuju službene i detaljnije informacije nadležnih institucija iz Bosne i Hercegovine o vrsti i opsegu oštećenja mosta te mogućnostima ponovne uspostave prometa.

Najavili su i da će javnost pravodobno obavještavati o svim daljnjim promjenama režima prometovanja te su vozače zamolili za razumijevanje.

Promet između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška potpuno je prekinut od noći na utorak zbog oštećenja i urušavanja dijela mosta na bosanskohercegovačkoj strani granice.

Hrvatski autoklub (HAK) izvijestio je ranije da je zbog ozbiljnosti oštećenja na snazi potpuna obustava prometa za sva vozila. Prema prvim informacijama nije bilo ozlijeđenih, dok su se na ostalim graničnim prijelazima počela stvarati zadržavanja putničkih vozila od 10 do 30 minuta.

Brodsko-posavska policija izvijestila je da je promet na graničnom prijelazu do daljnjega obustavljen obustavljen noćas oko 1 sat, te se preusmjerava na čvoru Okučani.

Bosanskohercegovački auto-moto klub izvijestio je da je do obustave prometa došlo zbog urušavanje ograde mosta preko Save kod Gradiške na bosansko-hercegovačkoj strani.

Prema dostupnim snimkama koje su objavili lokalni mediji u BiH urušila se ograda dijela mosta koji je izgrađen početkom 60-ih godina prošlog stoljeća.

Novi most preko Save kao i granični prijelaz još nisu u funkciji zbog unutarnjih prijepora u BiH.