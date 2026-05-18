Potreseni gradonačelnik Drniša traži odgovore: 'Zašto taj predmet od 2023. nije procesuiran?'

Sutra je u Drnišu Dan žalosti i komemoracija u školi. Posljednje informacije iz Ministarstva obrazovanja kažu kako bi stručni tim psihološke pomoći u Drnišu trebao biti u srijedu ujutro, kaže naš reporter Rade Županović.

Tim je već oformljen sa stručnjacima Zadarske, Šibenske i Splitsko-dalmatinske županije, koordinacija stručnjaka je već krenula međutim, po praksi te struke, stručna psihološka pomoć učenicima i nastavnicima ove srednje drniške škole pružat će se tek u srijedu kroz jutro iz razloga što je praksa da se takva stručna pomoć obavlja nakon samog pokopa.

Razgovaramo s gradonačelnikom Drniša, Tomislavom Dželalijom.

U ovu školu nije danas ušao nijedan učenik, a isto tako ni u ostale područne i osnovne škole grada Drniša. Što će biti s nastavom tijekom sutrašnjeg dana?

Nastava se sutra odvija u skraćenom opsegu, srednja i osnovna, isto tako dječji vrtić, ujutro radi. Sutra u 11.30 sati imamo komemoraciju, proglašen je danas Dan žalosti u našem gradu. Ovo je velika tragedija za nas, dvije neprospavane noći. Izgubili smo mladića u našem gradu, za sve ovo nam je potrebna i psihološka pomoć i mi smo danas zatražili da se pruži učenicima i svima nama kojima je potrebno ovdje u gradu Drnišu, da se život nekako pokuša vratiti. Ali nažalost, izgubili smo mladića.

Mladića koji je idući vikend sa svojim prijateljima trebao proslaviti maturu, mladića koji je već imao pripremljeno maturalno odijelo. U tom istom odijelu biti će sahranjen.

Nažalost, on je 29.5. trebao proslaviti svoju maturalnu sa svojim kolegama, ali dogodio se ovaj tragični događaj od počinitelja. Bit će pokopan, teško nam je u ovom trenutku bilo što, svi smo slomljeni i teško nam je bilo što kazati, nego samo moliti se Bogu i da uspijemo prebroditi ovo zajedno, gubitak ovoga mladića.

Jer on je, osim što je bio maturant, bio i uspješan sportaš, osvajao je kroz naš košarkaški klub, velik je gubitak. I za sport i za učenike, a i sam njegov početak života koji je trebao krenuti. za njegovu obitelj, jako težak gubitak.

Moram vas pitati, danas je to pitanje, a i jučer su postavljali ljudi koji žive u Drnišu, kako je moguće da je osoba sa takvim dosjeom bila na slobodi? Vi ste živjeli u njegovom okruženju, kakvo je vaše iskustvo?

Nažalost, nama je teško jer ta osoba je tu živjela. Jučer je ravnatelj policije rekao da je policija poduzela sve, danas je zatražen izvanredni nadzor nad Općinskim sudom u Šibeniku i Državnim odvjetništvom i tražimo da se oni očituju, zašto taj predmet od 2023. nije procesuiran? I želimo žuran odgovor od njih, jer mi smo nažalost u gradu izgubili našega mladića. Jako je teško jer ovdje nema povratka, a nečiji nerad se ne može na ovaj način opravdati.