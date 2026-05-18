Božinović brani policiju, ali jedna stvar vezana za Aleksića mu nije jasna: 'Kako je to moguće?'

TKO JE ZAKAZAO U DRNIŠU? /

Svi su znali da je Kristijan Aleksić opasan, građani su ga prijavljivali i tražili pomoć institucija. Imao je i optužnicu zbog nezakonitog posjedovanja oružja i prijavu zbog nasilja u obitelji. No, suđenje ni dvije i pol godine poslije - nije počelo. U međuvremenu je opet oduzeo mladi, a ministar Damir Habijan zbog svega šalje inspekciju u Šibenik.

Ministar Davor Božinović kaže da je 'policija svaki put svoj dio posla odradila'. 'Isto tako kao ministar unutarnjih poslova i građanin ove države smatram legitimnim pitanjem kako je moguće da osoba s takvom poviješću i dalje bude na slobodi. Na to pitanje morat će se dati ozbiljan i odgovoran sustav', komentirao je Božinović.

Više pogledajte u prilogu