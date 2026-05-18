Sud se oglasio o optužnici protiv ubojice iz Drniša iz 2023.: 'Slučaj nam nije bio hitan'

Općinski sud u Šibeniku u ponedjeljak se nakon brojnih medijskih upita oglasio o kaznenim i prekršajnim postupcima koji su se pred tim sudom vodili ili se vode protiv Kristijana Aleksića, osumnjičenog da je u subotu u Drnišu ubio dostavljača pizze Luku Milovca.

Ističu kako se optužnicom Općinskog državnog odvjetništva (ODO) u Šibeniku od 27. rujna 2023. tereti da je neovlašteno izradio i posjedovao vatreno oružje čije je posjedovanje građanima zabranjeno, pa da je time počinio kazneno djelo protiv javnog reda - nedozvoljenim posjedovanjem, izradom i nabavljanjem oružja ii eksplozivnih tvari.

"Predmetnom optužnicom ODO Šibenik predloženo je da se na temelju čl. 342. st. 3. ZKP/08 za utuženo kazneno djelo okrivljenom izrekne kazna zatvora u trajanju od jedne godine i da mu se trajno oduzme oružje i streljivo koje mu je privremeno oduzeto potvrdom o privremenom oduzimanju predmeta od 17. travnja 2023. godine, a koje oružje i streljivo je pronađeno prilikom pretrage doma i drugih prostorija", navodi se u priopćenju.

"Pronađeno i privremeno oduzeto oružje i streljivo je na temelju naloga Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku vještačeno u Centru za forenzička ispitivanja, istraživanja i vještačenja "Ivan Vučetić", Služba traseoloških vještačenja. Navedenom optužnicom ODO Šibenik nisu predlagane nikakve mjere opreza, kao ni što nije predlagan istražni zatvor. Slijedom toga istražni zatvor nije bio niti određen", dodaje se u priopćenju.

"Nadalje, rješenjem ovog suda od dana 21. studenog 2023. nakon održane sjednice optužnog vijeća potvrđena je optužnica ODO Šibenik.

'Predmet po svojoj naravi nije hitan'

"Za navesti je da sukladno čl. 121. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 136/2024) sudac, sudski savjetnik ili drugi službenik rješava predmete dodijeljene mu u rad sukladno redoslijedu njihovog zaprimanja, dok je čl. 122. st. 1. Sudskog poslovnika propisano da će se u kaznenom postupku prvenstveno uzimati u rad predmeti u kojima se okrivljenik nalazi u pritvoru ili istražnom zatvoru, maloljetnički predmeti, predmeti prema okrivljenicima s duševnim smetnjama, predmeti iz nadležnosti USKOK-a, predmeti ratnih zločina, predmeti povrede spolne slobode, predmeti zlouporabe droga, te predmeti s elementima nasilja, terorizma i svih njihovih pojavnih oblika. Budući da predmet koji se pred ovim sudom vodi pod poslovnim brojem K-144/2024 protiv okrivljenog Kristijana Aleksića po svojoj naravi nije hitan, glavna rasprava nije još zakazana", navodi se u priopćenju.

'Nastupila je rehabilitacija'

"Nadalje, uvidom u sustav e spisa utvrđeno je da se protiv imenovanog okrivljenika pred ovim sudom povodom optužnog prijedloga Policijske postaje Drniš 2020. vodio prekršajni postupak zbog prekršajnog djela iz čl. 22. st. 3. Zakona o zaštiti nasilja u obitelji. Presudom ovog suda od dana 26. siječnja 2020. godine pod poslovnim brojem Pp J-27/2020 okrivljeni je proglašen krivim i izrečena mu je novčana kazna. No kako je od pravomoćnosti navedene presude prošlo više od 3 godine, nastupila je rehabilitacija, te je uvidom u potvrdu Službe za evidenciju i pomilovanja, Odjel za prekršajne evidencije od dana 18. svibnja 2026. utvrđeno da je Kristijan Aleksić prekršajno neosuđivan, kao i što je bio prekršajno neosuđivan dana 20. siječnja 2020. kada je bila donesena predmetna presuda poslovni broj Pp J-27/2020. Zaključno pred ovim sudom se osim naprijed navedenih postupaka ne vodi, te se od 2010. godine od kada postoji sustav e spisa nije vodio drugi kazneni i prekršajni postupak protiv Kristijana Aleksića iz Drniša, rod. 1976", zaključuje se u priopćenju.