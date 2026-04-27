Kako Hrvati komentiraju napad na Donalda Trumpa? 'To smo već vidjeli kad padne popularnost'

Pred sudom u Washingtonu danas bi se trebao pojaviti 31-godišnjak koji je planirao napad na Donalda Trumpa i članove njegove administracije.

FBI i policija pretražili su njegov dom i ispitali susjede. Cole Tomas Allen imao je legalno oružje, a mjesto u hotelu je rezervirao početkom mjeseca.

Prije nego je zapucao u pokušaju ulaska u dvoranu hotela, gdje se nalazio američki predsjednik, poslao je manifest svojoj obitelji. U njemu je naveo da ne očekuje oprost, i da više nije spreman dopustiti da pedofil, silovatelj i izdajica kalja njegove ruke svojim zločinima. Nisu mu cilj, napisao je, pripadnici Tajne službe, gosti ili radnici hotela, već dužnosnici administracije.

Trump: 'Ja nisam pedofil'

Trump ga je nazvao bolesnikom protu-kršćanskih stavova, a u intervjuu za CBS je rekao da nije bio zabrinut tijekom večere kada se dogodio incident.

"Da, on je to napisao. Ja nisam silovatelj. Nisam nikoga silovao. Nisam pedofil", rekao je Trump, a novinari su ga potom upitali misli li da se to odnosilo na njega.

"Oprostite. Ja nisam pedofil. Čitate to smeće od nekog bolesnika. Mene se povezivalo sa svim tim stvarima koje nemaju nikakve veze sa mnom. Bio sam potpuno oslobođen. Vaši prijatelji s druge strane su ti koji su bili umiješani u, recimo, Epsteina ili druge stvari. Rekao sam sam sebi, znate, dat ću ovaj intervju. Pročitao sam manifest, on je bolesna osoba. Ali trebali biste se sramiti što to čitate, jer ja nisam ništa od toga i nikada nisam bio", poručio je Trump.

