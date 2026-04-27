Kolinda Grabar Kitarović komentirala atentat na Trumpa, pa se osvrnula na Milanovića

Bivša predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u ponedjeljak je u Ljubljani komentirala je na samitu o Zapadnom Balkanu atentat na američkog predsjednika Donalda Trumpa. Naime, ona je upravo stigla iz SAD-a

"To sam saznala kad sam sletjela u Europu i to u potpunosti osuđujem. Nasilje nije odgovor na bilo koje ponašanje, političku krizu ili stavove s kojima se ne slažemo. Uvijek ga treba osuditi i borba u demokratskim prostorima mora koristiti poluge demokracije i političkih institucija", izjavila je Kolinda Grabar Kitarović

Osvrnula se i na Inicijativu triju mora koja se održava u Dubrovniku: "Kad pogledam 10 godina unatrag, zadovoljna sam koliko je inicijativa stasala od ideje koja je rezultirala uključujući poslovni forum, investicijski fond. Postigli smo ono što smo htjeli - to su konkretni projekti u području energetske i prometne infrastrukture te na području digitalizacije. Poanta je bila osnažiti prostor srednje Europe koji je doista prostor gdje se testira sigurnost i kohezija cijele EU."

Navela je da se prije svega htio povezati sjever i jug između tri mora.

"Nakon završetka hladnog rata povezivao se istok i zapad, ali sjever i jug je bio nepovezan i energetski infrastrukturno i to su ti ciljevi", istaknula je.

Na pitanje da komentira raniju izjavu predsjednika Zorana Milanovića da je Inicijative bespotrebna i birokratska, odgovorila je: "Ona je preživjela mnoge političke promjene ne samo u Hrvatskoj nego i drugdje. Birokracija? To je jedna od rijetkih inicijativa koja nema birokracije, tajništva."

Prisjetila se da je Inicijativa nastala 2015. i to nakon početka hibridnog rata u Ukrajini, da je vrijeme pokazalo kako je geopolitički bitna. "U to vrijeme nije se moglo predvidjeti da će doći do ovako velikog rata u Europi i zato srednja Europa mora učvrstiti svoju logistiku - i prometnu i energetsku i digitalnu infrastrukturu.", rekla je Kolinda Grabar Kitarović.

