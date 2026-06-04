Sučić i Pongračić izašli pred novinare: 'Dalić nije bio presretan, nije prvi put da nam se to dogodilo'

Hrvatski reprezentativci Luka Sučić i Marin Pongračić izašli su pred novinare na Rujevici, gdje se Vatreni pripremaju za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Hrvatska je u utorak poražena u prijateljskoj utakmici od Belgije (0:2), a u nedjelju ih čeka zadnji test prije odlaska u Ameriku, dvoboj sa Slovenijom u Varaždinu.

Na početku je Sučić prokomentirao to što je protiv Belgijaca prvi put završio na lijevom 'wing-backu'.

"Da, prvi put na toj poziciji. Pričao sam s izbornikom prije utakmice i gdje god da me treba pomoći ću", rekao je Luka.

Potom se Pongračić osvrnuo na prilično razočaravajuću klupsku sezonu u talijanskom prvoligašu Fiorentini.

"Da, bilo je dosta slabije nego u mojoj prvoj sezoni kada smo završili šest. U drugom dijelu sezone, s obzirom na to kako smo počeli, cilj je bio samo ostati u prvenstvu. U Konferencijskoj ligi, došli smo na jakog protivnika Crystal Palace. Sa svojom minutažom i igrama mogu biti zadovoljan", rekao je.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Nakon toga se govorilo o nadolazećoj utakmici protiv Slovenaca.

"Sigurno da želimo pobijediti. Nije nas previše pogodila ta utakmica s Belgijom. Znamo da smo kvalitetniji od Slovenaca i da ćemo to pokazati", izjavio je Pongračić, a Sučić se nadovezao:

"Protiv Slovenije će priliku dobiti neki novi igrači, mislim da je bitno da svi imamo neku minutažu, da se spremimo za tu prvu utakmicu protiv Engleske."

Potom su odgovorili na pitanje što je nedostajalo u utakmici protiv Belgije:

"Imali smo svoje šanse gdje smo imali prilike zabiti gol. Imali su i oni. Mi smo izašli u tom sustavu s tri koji nismo igrali previše. Analizirali smo već tu utakmicu, analizirat ćemo još. Ima mjesta za napredak."

Na kraju je Pongračić odgovorio na pitanje što im je izbornik Dalić rekao na drugi gol koji je Belgija zabila, pogodak Lukakua u šestoj minuti sudačke nadoknade:

"Došao je iz individualne greške, nije bio presretan. Nije prvi put da nam se to dogodilo. Riječ je i o odličnom igraču, ja ga znam iz Serie A."

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