Kolinda Grabar Kitarović žestoko prozvala Grad Zagreb: 'Šutim već godinama, ali ne mogu više'

Kolinda Grabar-Kitarović prozvala gradske vlasti nakon što je na Instagramu objavila fotografije nagomilanog smeća oko podzemnog spremnika u Bauerovoj ulici u Zagrebu.

"Jutros sam se vratila iz Budimpešte. Teško za povjerovati kamo. Sretan Uskrs svim genijalcima u gradskoj vlasti kojima je palo na pamet mijenjati sustav kontejnera za smeće usred Velikog tjedna. Šutim već godinama, ali ne mogu više. Dosta mi je, stvarno dosta", napisala je.

Oko podzemnih spremnika razbacano je desetak vrećica sa smećem, dok se na tom mjestu ranije nalazilo parkiralište, a potom i mala terasa kafića.

Foto: Screenshot 'Instagram'/kolinda_gk

