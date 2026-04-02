FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'DOSTA MI JE' /

Kolinda Grabar Kitarović žestoko prozvala Grad Zagreb: 'Šutim već godinama, ali ne mogu više'

Kolinda Grabar Kitarović žestoko prozvala Grad Zagreb: 'Šutim već godinama, ali ne mogu više'
×
Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Oko podzemnih spremnika razbacano je desetak vrećica sa smećem, dok se na tom mjestu ranije nalazilo parkiralište, a potom i mala terasa kafića

2.4.2026.
15:51
Andrea Vlašić
VOYO logo
VOYO logo

Kolinda Grabar-Kitarović prozvala gradske vlasti nakon što je na Instagramu objavila fotografije nagomilanog smeća oko podzemnog spremnika u Bauerovoj ulici u Zagrebu.

"Jutros sam se vratila iz Budimpešte. Teško za povjerovati kamo. Sretan Uskrs svim genijalcima u gradskoj vlasti kojima je palo na pamet mijenjati sustav kontejnera za smeće usred Velikog tjedna. Šutim već godinama, ali ne mogu više. Dosta mi je, stvarno dosta", napisala je.

Oko podzemnih spremnika razbacano je desetak vrećica sa smećem, dok se na tom mjestu ranije nalazilo parkiralište, a potom i mala terasa kafića.

POGLEDAJTE VIDEO: Novi detalji operiranja otpadne bande u Lici: 'Smeće se dovozilo preko noći...'

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike