Širi se snimka šefa FBI-ja: Uhvatili ga u trenutku pucnjave?

Sve je više snimki iz luksuznog hotela u kojem je sinoć prekinuta svečana večera s dopisnicima u Washingtonu gdje je 31-godišnjak otvorio vatru i krenuo pucati, dok je ondje bio američki predsjednik Donald Trump i visoki dužnosnici njegove administracije.

Na jednoj takvoj snimci zabilježena je i navodna reakcija šefa američkog FBI-ja Kasha Patela koji u odijelu sjedi za stolom i gleda okolo što se događa, dok mnogi oko njega vade mobitele.

Objavio ju je neovisni novinar Don Lemon koji tvrdi da je video nastao za vrijeme pucnjave, iako se u pozadini ne čuju pucnjevi niti se drugi okupljeni ponašaju neuobičajeno.

Obratio se medijima

Teško je potvrditi je li snimljena u trenutku kada je nastao sveopći kaos, a napadač zapucao i ranio agenta Tajne službe.

U jednom trenutku je Patel okrenuo glavom, ali je ostao sjediti.

Patel je na konferenciji za medije ubrzo nakon incidenta kazao da vlasti ispituju svjedoke nakon uhićenja osumnjičenog napadača. Također je poslao apel da im se jave svi s korisnim informacijama.

Pucnjevi su ispaljeni u subotu navečer dok su agenti tajne službe obuzdavali napadača koji je pokušao upasti na večeru dopisnika Bijele kuće, kojoj su prisustvovali Trump, visoki vladini dužnosnici i stotine novinara.

Godišnji događaj održan je u hotelu Washington Hilton, nekoliko blokova sjeverno od Bijele kuće.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak otkrio zašto su prvo evakuirali Vancea, a zatim tek Trumpa: 'Nije mi to čudno'