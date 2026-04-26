Rakić zaprepastio detalj s večere, analitičarka istaknula propust: 'Da se ovo dogodilo, bila bi katastrofa'

Glamuroznu večeru novinara koji prate rad Bijele kuće prekinula je pucnjava napadača naoružanog do zuba! U hotelu je bio i politički vrh SAD-a na čelu s predsjednikom Donaldom Trumpom. Nakon što su se čuli pucnjevi, krenuo je kaos.

Uhićenog učitelja iz Kalifornije terete za nasilno oružano kazneno djelo i oružani napad na saveznog službenika. Istražiteljima je navodno rekao da su mu meta bili državni dužnosnici kojih je na večeru pristigao popriličan broj.

Sve je to u studiju RTL-a Danas komentirala vanjskopolitička komentatorica Mirjana Rakić. S njom su razgovarali voditelji Ivana Brkić Tomljenović i Mario Jurič.

Ovo je prvi put da se Trump pojavio na večeri novinara i odmah incident. Je li vas ovo šokiralo?

U svakom slučaju takav incident mora šokirati iz niza razloga, prije svega osiguranja jer znamo kako se provodi. Ako postoji osoba koja bi trebala biti ma ne 100, nego tisuću puta osigurana, to je američki predsjednik. Istina je da je prvi put došao na večeru dopisnika, to je nevoljko izbjegavao jer tamo zna biti neugodnih pitanja. To vrlo lako preskače i ne odgovara. Sjećamo se Obame koji se znao biti duhovit i šalit se što je bilo dosta popularno. Ovo je bilo izuzetno neugodno i logično je da su neki ljudi na prvu mislili da je zvuk bubnjeva jer su bili prosvjedi ispred hotela. No kad je nastala panika, zahvatila je sve.

Vidjeli ste Trumpovu konferenciju za novinare, kako se Trump nosi s ovim napadom?

Trump u svakom trenutku gleda sebe kao javnu figuru i tako se ponaša pred kamerama. Kamere obožava i jako dobro zna manipulirati njima. Rekao je da je htio da se nastavi večera, ali teško, mislim da bi svima prisjelo. On je odmah imao sve podatke, između ostaloga za napadača da je protivnik kršćana. Međutim, u njegovom manifestu koji je kasnije objavljen piše da zagovara kršćanstvo i moli za oprost, kazavši da ne može odgovarati za zločine koje netko drugi radi.

Puno ste puta pratili važne događaja osigurane na najvišoj razini u SAD-u. Je li vam iznenadio ovakav ozbiljan propust - novi propust Tajne službe i svih sigurnosnih službi? Kako je to izgledalo kad ste vi pratili važne skupove?

Jutros sam bila zaprepaštena kad sam vidjela te vijesti i kad su novinari pokazivali pozivnice za večeru. Bile su od papira i pisalo je 'pozvani ste na tu i tu večeru'. Na daljini od 10 metara, tko ste vi, što ste vi? Kad smo pratili UN, prvi dan uvijek dolazi američki predsjednik. Mi smo par dana prije morali proći registraciju koju smo najavili mjesec dana ranije, uz sve podatke i fotografiju. Plus, za prelazak ceste, jer smo bili 300 metara od ulaza u UN. Za svaki hodnik smo imali novu iskaznicu. Bez nje niste mogli nikud.

Ovo je treći napad na događaju na kojem je bio Trump. Kako će ovaj novi napad utjecati na Trumpovu političku reputaciju?

On misli da mu to može podignuti rejting jer se ponio vrlo hrabro, htio je nastaviti večeru. Kod njega se ne vidi da ga je to uzbudilo toliko jako kao druge. No zanimljivo je, koliko pratim te sve događaje, ovo je prvi put da je on doveo kompletnu administraciju. Da je tu bio teroristički napad, to bi bilo izuzetno opasno, odnosno katastrofa. Atentator sam sebe zove 'friendly federal assassin', dakle prijateljski ubojica saveznih dužnosnika.

Kakav to signal šalje saveznicima SAD-a. Vidimo da i kralj Charles dolazi...

Prema vijestima, tajne službe SAD-a i Britanije su održale sastanke. Ne odustaju od posjeta.

Hoće li osiguranje biti pojačano?

Ta osiguranja su uvijek velika. Ovo je sad propust koji će ostati zabilježen. Što se tiče plana i programa kralja, on će držati govor pred oba doma Kongresa, otići će u New York pred memorial žrtvama napada 11. rujna i u Virginiju na memorial britanskim i američkim vojnicima. Sve je razrađeno, ali se ne odustaje od puta.

Može li ovo dovesti do novih zakonskih inicijativa oko nošenja oružja u SAD-u?

Teško, to znali izmjena ustava. Tako je i atentator ušao u ovaj hotel s tolikim oružjem. Strašna je greška u tom hotelu, bez obzira koliko bio velik, morate proći neki pregled što unosite u njega.