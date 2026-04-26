Pronašli bilješke napadača, evo što se u njima spominje. Poznanik: 'Bio je normalan dečko'

Poznanik osumnjičenog za pucnjavu u Washingtonu rekao je da je tridesetjednogodišnji Cole Allen, inače učitelj i računalni programer iz Kalifornije, bio je "prilično normalan tip".

Allen je uhićen nakon pucnjave u blizini svečane večere za novinare u Hiltonu, kojoj je prisustvovao i američki predsjednik Donald Trump i njegova supruga Melania. Dok se u subotu navečer održavala godišnja večera stalnih izvjestitelja iz Bijele kuće iznenada su se čuli hici, pa je Trump hitno evakuiran zajedno s drugim visokim dužnosnicima.

Na pitanje o Allenu, učenik jedanaestog razreda Jason Moses rekao je za Sky news: "Bio je prilično normalan dečko. Bio je pametan".

Dodao je da je bio "malo neobičan", ali ali da nikada ne bi očekivao da bi učinio tako nešto.

Pronašli spise

U međuvremenu istražitelji su dobili spise napadača, potvrdio je dužnosnik upoznat sa slučajem. U njima se spominje ideologija i retorika protiv Trumpove administracije i njegovih dužnosnika, prenosi CNN.

Prema prvim podacima teško naoružani muškarac je oko 20:30 uspio projuriti pokraj osiguranja, ispalivši pritom nekoliko hitaca i pogodivši jednog pripadnika osiguranja prije nego što su ga sigurnosne snage svladale ispred dvorane u kojoj se održavao događaj.

Sigurnosno osoblje osumnjičenika je identificiralo kao Colea Tomasa Allena, stanovnika područja Los Angelesa starog oko 31 godinu. Isprva se nije puno znalo o Allenu i njegovoj prošlosti, no objave na društvenim mrežama ukazuju na to da je riječ o predavaču u pripremnoj školi za mature u kalifornijskom Torranceu, nedaleko od Los Angelesa.

Šef policije Washingtona Jeffery Carroll rekao je da je osumnjičenik bio naoružan sačmaricom, pištoljem i da je kod sebe imao više noževa.

Prevezen je u lokalnu bolnicu na procjenu, ali je prerano reći što ga je motiviralo na napad, rekao je Carroll. Na temelju preliminarnih informacija, vjeruje se da je bio gost hotela, dodao je.

Osumnjičenik će biti izveden pred sud u ponedjeljak.

