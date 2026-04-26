Selak Raspudić javila se s mjesta pucnjave! Pokazala krhotine stakla: 'Bilo je munjevito!'

Hrvatska saborska zastupnica Marija Selak Raspudić boravila je u Washingtonu kao gošća američkog State Departmenta. Tijekom njezina boravka dogodio se oružani incident ispred hotela u kojem se održavala prestižna Večera s dopisnicima Bijele kuće.

Javila se za RTL Danas i ispričala dramatične trenutke.

"U osam navečer, kao dobitnica stipendije američke ambasade, došla sam u hotel Hilton u kojem smo smješteni. I prethodno su nam najavili da će se u isto vrijeme organizirati večera i da su prisutne velike sigurnosne mjere zbog dolaska predsjednika Trumpa", ispričala je Selak Raspudić, koja kaže da kada su tek došli da je sve bilo u najboljem redu.

Već pola sata kasnije, uslijedio je kaos.

"U tom trenutku, pola sata od našeg dolaska, kad smo bili u hotelskom predvorju i razgovarali s organizatorima, krenulo je komešanje i nastao je kaos. Nismo znali što se događa, mislili smo da je možda riječ o trenutku kad Trump ulazi ili izlazi. Nitko nije mogao slutiti da se nešto tako ozbiljno moglo dogoditi", rekla je i opisala trenutak nakon što su izašli ispred hotela.

"Ispred hotela je bio veliki broj blindiranih Chrysler vozila i tu smo počeli shvaćati da se nešto vrlo ozbiljno događa. Tada je došlo do kulminacije i evakuacije, gdje su se pred nas postavili i odasvud pojavili pripadnici sigurnosnih službi. Oni su nas zatražili da se maknemo i nitko nije smio ni blizu vozilima, svi su bili naoružani. Veliki broj ljudi bio je zaštićen i krenuo je napuštati dvoranu i hotel. Pozvani smo od organizatora da se maknemo kako se nešto ne bi dogodilo, jer nitko nije znao što slijedi", ispričala je.

'Razbijen prozor, policijske trake...'

U videu kojeg smo zaprimili od Selak Raspudić se vidi prostor hotela u kojemu se napad dogodio. Pokazala nam je prostor u kojem se vide razbijene staklene stijenke.

"Ovdje gdje se sada nalazim, u prostoru hotela gdje se sam događaj odigrao, razbijen je prozor. Policijske trake su tu i vidi se ta soba i prostorije gdje se održavala sama svečanost. Ono što je bilo šokantno i fascinantno jest to što se sve izrazito brzo odvilo. Njihova reakcija sigurnosnih službi bila je munjevita. Dok smo shvatili što se događa, kad je krenuo djelomičan stampedo onih u dvorani, već je bilo sve gotovo – svi zaštićeni bili su evakuirani", opisala je reakciju sigurnosnih službi.

Na pitanje kakve su bile sigurnosne mjere kad je stizala u hotel, rekla je:

"Mi smo bili upozoreni na događaj koji je vrlo zaštićen i sigurnosno rizičan. Dobili smo posebne kodove. Kad smo dolazili u hotel, on je bio opkoljen policijskim i sigurnosnim službama. Taksijem nismo mogli doći do hotela, morali smo prije dolaska pokazati kodove i time dokazati da imamo pravo biti prisutni. Mislim da smo pregledani u skladu s protokolom koji nam je najavljen".

Kaže da je u hotelu tada je doista bilo jako puno vrlo svečano odjevenih ljudi, nitko nije slutio da bi se nešto ovako moglo dogoditi", zaključno je rekla.

Tijekom našeg razgovora s hrvatskom zastupnicom, stajala je na mjestu gdje su srušili napadača, prostor se čini prazan, ali su razvučene policijske trake te se vide krhotine razbijenog stakla.

