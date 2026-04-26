Selak Raspudić javila se s mjesta pucnjave! Pokazala krhotine stakla: 'Bilo je munjevito!'
'U samom hotelu tada je doista bilo jako puno vrlo svečano odjevenih ljudi, nitko nije slutio da bi se nešto ovako moglo dogoditi'
Hrvatska saborska zastupnica Marija Selak Raspudić boravila je u Washingtonu kao gošća američkog State Departmenta. Tijekom njezina boravka dogodio se oružani incident ispred hotela u kojem se održavala prestižna Večera s dopisnicima Bijele kuće.
Javila se za RTL Danas i ispričala dramatične trenutke.
"U osam navečer, kao dobitnica stipendije američke ambasade, došla sam u hotel Hilton u kojem smo smješteni. I prethodno su nam najavili da će se u isto vrijeme organizirati večera i da su prisutne velike sigurnosne mjere zbog dolaska predsjednika Trumpa", ispričala je Selak Raspudić, koja kaže da kada su tek došli da je sve bilo u najboljem redu.
Već pola sata kasnije, uslijedio je kaos.
"U tom trenutku, pola sata od našeg dolaska, kad smo bili u hotelskom predvorju i razgovarali s organizatorima, krenulo je komešanje i nastao je kaos. Nismo znali što se događa, mislili smo da je možda riječ o trenutku kad Trump ulazi ili izlazi. Nitko nije mogao slutiti da se nešto tako ozbiljno moglo dogoditi", rekla je i opisala trenutak nakon što su izašli ispred hotela.
"Ispred hotela je bio veliki broj blindiranih Chrysler vozila i tu smo počeli shvaćati da se nešto vrlo ozbiljno događa. Tada je došlo do kulminacije i evakuacije, gdje su se pred nas postavili i odasvud pojavili pripadnici sigurnosnih službi. Oni su nas zatražili da se maknemo i nitko nije smio ni blizu vozilima, svi su bili naoružani. Veliki broj ljudi bio je zaštićen i krenuo je napuštati dvoranu i hotel. Pozvani smo od organizatora da se maknemo kako se nešto ne bi dogodilo, jer nitko nije znao što slijedi", ispričala je.
'Razbijen prozor, policijske trake...'
U videu kojeg smo zaprimili od Selak Raspudić se vidi prostor hotela u kojemu se napad dogodio. Pokazala nam je prostor u kojem se vide razbijene staklene stijenke.
"Ovdje gdje se sada nalazim, u prostoru hotela gdje se sam događaj odigrao, razbijen je prozor. Policijske trake su tu i vidi se ta soba i prostorije gdje se održavala sama svečanost. Ono što je bilo šokantno i fascinantno jest to što se sve izrazito brzo odvilo. Njihova reakcija sigurnosnih službi bila je munjevita. Dok smo shvatili što se događa, kad je krenuo djelomičan stampedo onih u dvorani, već je bilo sve gotovo – svi zaštićeni bili su evakuirani", opisala je reakciju sigurnosnih službi.
Na pitanje kakve su bile sigurnosne mjere kad je stizala u hotel, rekla je:
"Mi smo bili upozoreni na događaj koji je vrlo zaštićen i sigurnosno rizičan. Dobili smo posebne kodove. Kad smo dolazili u hotel, on je bio opkoljen policijskim i sigurnosnim službama. Taksijem nismo mogli doći do hotela, morali smo prije dolaska pokazati kodove i time dokazati da imamo pravo biti prisutni. Mislim da smo pregledani u skladu s protokolom koji nam je najavljen".
Kaže da je u hotelu tada je doista bilo jako puno vrlo svečano odjevenih ljudi, nitko nije slutio da bi se nešto ovako moglo dogoditi", zaključno je rekla.
Tijekom našeg razgovora s hrvatskom zastupnicom, stajala je na mjestu gdje su srušili napadača, prostor se čini prazan, ali su razvučene policijske trake te se vide krhotine razbijenog stakla.
