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FIFA mijenja pravila SP-a: Ovo će promijeniti sve u skupinama!

FIFA mijenja pravila SP-a: Ovo će promijeniti sve u skupinama!
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Foto: CHRIS MILOSI/imago sportfotodienst/Profimedia

Za trećeplasirane reprezentacije pravilo ostaje isto, tu će i dalje presudnu ulogu imati gol-razlika pri rangiranju u ukupnom poretku

7.6.2026.
18:17
Sportski.net
CHRIS MILOSI/imago sportfotodienst/Profimedia
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FIFA je uoči Svjetskog prvenstva uvela važnu promjenu u pravilima grupne faze koja bi mogla imati velik utjecaj na rasplete skupina.

Od nadolazećeg turnira, u slučaju da dvije ili više reprezentacija završe s istim brojem bodova, prednost više neće imati gol-razlika, nego međusobni omjer. To je prvi put da se takvo pravilo ponovno koristi još od Svjetskog prvenstva 2006. godine.

Drugim riječima, ako su momčadi bodovno izjednačene, prvo će se gledati međusobni dvoboji, a tek potom gol-razlika i ostali kriteriji.

Ipak, za trećeplasirane reprezentacije pravilo ostaje isto, tu će i dalje presudnu ulogu imati gol-razlika pri rangiranju u ukupnom poretku.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Fifa
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