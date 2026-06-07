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Nevjerojatno! UFC 329 rasprodan u par minuta zbog McGregora

Nevjerojatno! UFC 329 rasprodan u par minuta zbog McGregora
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Foto: PX Images/ABACA

Od srpnja 2021. se 37-godišnji Notorious nije borio, mnogi su mislili i da ga više nikad neće vidjeti u oktagonu

7.6.2026.
18:06
Sportski.net
PX Images/ABACA
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Conor McGregor ponovno je pomaknuo granice MMA-a, ovoga puta izvan oktogona, i to u prodaji ulaznica.

Nakon što je UFC potvrdio da će se na priredbi UFC 329 u Las Vegasu 11. srpnja u glavnoj borbi večeri susresti McGregor i Max Holloway, interes fanova eksplodirao je u rekordnom roku.

Ulaznice su puštene u prodaju i rasprodane za svega 240 sekundi, što je novi UFC rekord i jasan pokazatelj McGregorove i dalje goleme popularnosti, unatoč dugoj pauzi bez pobjede.

Posljednji trijumf “Notorious” je upisao u siječnju 2020. protiv Donalda Cerronea, nakon čega je dvaput poražen od Dustina Poiriera, uključujući i teški poraz 2021. godine kada je slomio nogu.

Od tada se 37-godišnji Irac nije borio, a mnogi su sumnjali da će se uopće vratiti u oktogon. Ipak, interes za njegov povratak očito je veći nego ikad.

Ovo će biti drugi obračun McGregora i Hollowaya. Prvi put su se susreli 2013. godine, kada je McGregor slavio jednoglasnom odlukom sudaca.

Conor McgregorUfc
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