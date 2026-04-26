Trenuci panike i kaosa: Trumpa odvuklo osiguranje, u jednom trenutku je pao - objavljena snimka

Na društvenim mrežama pojavile su se snimke trenutka kad je osiguranje odvelo predsjednika SAD-a Donalda Trumpa na sigurno.

Podsjetimo, na večeri dopisnika Bijele kuće s Trumpom, muškarac je pucao sačmaricom i pritom pogodio jednog policajca kojeg je spasila pancirka.

Donald Trump rekao je kasnije izjavio da je isprva mislio da je buka od pucnjave zapravo pladanj koji je pao, ali da mu je supruga Melanija rekla da zvuk djeluje "loše".

Trumpa i suprugu Melaniju Trump osiguranje je odvelo na sigurno. Na društvenim mrežama pojavila se snima na kojoj se vidi kako osiguranje odvodi potpredsjednika JD Vancea, a tek potom i Trumpa te prvu damu. Trump je čak pao prije nego su ga odveli na sigurno.

President Trump and Vice President JD Vance were rushed off the stage after shots were fired at the White House Correspondents’ Dinner.#news pic.twitter.com/YQuG8gzTMf — MS NOW (@MSNOWNews) April 26, 2026

Napadača su identificirali kao 31-godišnjeg muškarca Cole Thomas Allen iz Torrancea u Kaliforniji, a već u ponedjeljak pojavit će se pred saveznim sudom.

