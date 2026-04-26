FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NOĆ PUCNJAVE /

Trenuci panike i kaosa: Trumpa odvuklo osiguranje, u jednom trenutku je pao - objavljena snimka

×
Foto: x

Muškarac je ispalio hitac iz sačmarice tijekom večere američkog predsjednika s dopisnicima iz Bijele kuće

26.4.2026.
8:46
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
x
VOYO logo
Na društvenim mrežama pojavile su se snimke trenutka kad je osiguranje odvelo predsjednika SAD-a Donalda Trumpa na sigurno.

Podsjetimo, na večeri dopisnika Bijele kuće s Trumpom, muškarac je pucao sačmaricom i pritom pogodio jednog policajca kojeg je spasila pancirka.

Donald Trump rekao je kasnije izjavio da je isprva mislio da je buka od pucnjave zapravo pladanj koji je pao, ali da mu je supruga Melanija rekla da zvuk djeluje "loše".

Trumpa i suprugu Melaniju Trump osiguranje je odvelo na sigurno. Na društvenim mrežama pojavila se snima na kojoj se vidi kako osiguranje odvodi potpredsjednika JD Vancea, a tek potom i Trumpa te prvu damu. Trump je čak pao prije nego su ga odveli na sigurno.

Napadača su identificirali kao 31-godišnjeg muškarca Cole Thomas Allen iz Torrancea u Kaliforniji, a već u ponedjeljak pojavit će se pred saveznim sudom.

POGLEDAJTE VIDEO Dubrovnik uskoro u posebnoj regulaciji prometa, hoće li biti gužvi? Oglasio se Franković

Donald TrumpNapadač
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike