Crkva ispunjena do posljednjeg mjesta: Gibonni studentima priredio posebnu večer

Jedan od najcjenjenijih hrvatskih glazbenika, Zlatan Stipišić Gibonni, priredio je jedinstvenu večer za pamćenje u crkvi Svete Mati Slobode na zagrebačkom Jarunu. U organizaciji salezijanskog Oratorija Dominik Savio, koji djeluje kao središte za okupljanje mladih u župi, popularni pjevač je u iznimno intimnoj atmosferi s okupljenima podijelio svoja razmišljanja o vjeri, ljubavi i prijateljstvu, obilježivši tako svečani završetak sezone studentskog vjeronauka.

Snimka objavljena na Instagram profilu Oratorija Dominik Savio dočarava nesvakidašnji prizor: moderna crkvena lađa ispunjena je do posljednjeg mjesta mladom publikom. Sjede na klupama, stepenicama koje vode prema svetištu, pa čak i na podu, dok mnogi mobitelima snimaju trenutak. U središtu je Gibonni, sjedi na pozornici s akustičnom gitarom.

Atmosfera je, kako se vidi na snimci, bila smirena, gotovo meditativna, a događaj je nosio simboličan naziv "[HODAJ, NEBO STRPLJIVE VOLI]", stih iz Gibonnijeve poznate pjesme "Hodaj", koju je i izveo. Ovim posebnim susretom privedena je kraju sezona studentskog vjeronauka 2025./2026. u organizaciji vrijednih salezijanaca.

"Kroz jednostavnost kojom povezuje duhovni i svakodnevni život, Gibo nas je podsjetio koliko je važno zastati, osluhnuti, i u malim stvarima prepoznati Njegovu prisutnost. Gibo, hvala ti od srca na ovoj večeri!"", stoji u emotivnom opisu objave.

Gibonni, koji nikada nije skrivao važnost vjere u svom životu i čije pjesme često prožimaju duboke, spiritualne teme, pokazao se kao savršen gost za ovakav format.

Gibonnijeva razmišljanja o ljubavi i prijateljstvu pružila su mladima jedinstvenu perspektivu koja povezuje učenje Crkve sa svakodnevnim životnim iskustvima.

