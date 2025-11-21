Tko je Gibonnijeva supruga? Zajedno su od djetinjstva, a na početku mu je ona plaćala račune

Zlatan Stipišić Gibonni (57) jedan je od najprepoznatljivijih hrvatskih glazbenika, s karijerom dugom više od trideset godina i pjesmama koje su obilježile domaću glazbenu scenu. Iako je javnost dobro upoznata s njegovim profesionalnim putem o privatnom životu govori rijetko, a posebice o supruzi Sanji o kojoj javnost ne zna puno. Ona je njegova podrška, no drži se podalje od javnosti.

Njihova veza započela je u djetinjstvu.