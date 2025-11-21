Ovo je TOP 5 najljepših na Miss Universe: Pogledajte o kojim je damama riječ

Tajland je ove noći 21. studenoga bio domaćin finala 74. izbora za Miss Universe, gdje se nakon više krugova natjecanja doznalo tko odnosi novu svjetsku titulu. Laskavu krunu ponijela je predstavnica Meksika, Fátima Bosch, kojoj je priznanje uručila prošlogodišnja pobjednica, Dankinja Victoria Kjær Theilvig. U završnici je žiri donio odluku o najboljih pet natjecateljica.

U top 5 plasirale su se:

Tajland – Praveenar Singh

Filipini – Ahtisa Manalo

Venezuela – Stephany Abasali

Meksiko – Fátima Bosch

Obala Bjelokosti – Olivia Yacé

Nakon finalnih obraćanja i pitanja, objavljen je konačan poredak. Miss Venezuele zauzela je mjesto druge pratilje, Miss Filipina treće, a Miss Obale Bjelokosti četvrte. Prva pratilja je predstavnica Tajlanda, dok je glavna titula na kraju pripala Meksiku.