LICE COLONIJE /

Sjećate li se kako je Indira izgledala s dugom smeđom kosom? Ne biste ju prepoznali
Foto: Dalibor Urukalovic/pixsell
Indira Levak je godinama bila sinonim za Coloniju – jedan od najuspješnijih domaćih dance bendova koji je krajem 90-ih i početkom 2000-ih praktički dominirao radijem i klubovima.
1 /16
Indira Levak (Vladić) je godinama bila sinonim za Coloniju – jedan od najuspješnijih domaćih dance bendova koji je krajem 90-ih i početkom 2000-ih praktički dominirao radijem i klubovima. Producenti Boris Đurđević i Tomislav Jelić osnovali su grupu sredinom 90-ih u Vinkovcima, a upravo je Indira bila prepoznatljivo lice i glas hitova poput “1001 noć”, “Za tvoje snene oči”, “Oduzimaš mi dah” ili “Ti da bu di bu da”. Rođena u Županji 1973., glazbom se bavi odmalena – svirala je klarinet u limenoj glazbi, pjevala u bendovima, a prije Colonije radila je i kao državna službenica, pa praktički “pobjegla” u glazbu čim joj se ukazala prilika.

21.11.2025.
7:10
Matea Bahovec
Sanjin Strukic/pixsell
Indira ColoniaColoniaIndira Levak2000-e
Sjećate li se kako je Indira izgledala s dugom smeđom kosom? Ne biste ju prepoznali