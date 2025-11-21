Sjećate li se kako je Indira izgledala s dugom smeđom kosom? Ne biste ju prepoznali

Indira Levak (Vladić) je godinama bila sinonim za Coloniju – jedan od najuspješnijih domaćih dance bendova koji je krajem 90-ih i početkom 2000-ih praktički dominirao radijem i klubovima. Producenti Boris Đurđević i Tomislav Jelić osnovali su grupu sredinom 90-ih u Vinkovcima, a upravo je Indira bila prepoznatljivo lice i glas hitova poput “1001 noć”, “Za tvoje snene oči”, “Oduzimaš mi dah” ili “Ti da bu di bu da”. Rođena u Županji 1973., glazbom se bavi odmalena – svirala je klarinet u limenoj glazbi, pjevala u bendovima, a prije Colonije radila je i kao državna službenica, pa praktički “pobjegla” u glazbu čim joj se ukazala prilika.