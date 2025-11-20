Predsjednica Kosova nikad ljepša: Pogledajte njezine najupečatljivije kombinacije

Kosovska predsjednica Vjosa Osmani (43), političarka i pravnica, raspustila je Skupštinu nakon što ni drugi pokušaj formiranja vlade nije uspio. Odluka je donesena prema Ustavu, a izbori bi trebali biti održani krajem godine.Predsjednik Demokratske stranke Kosova Bedri Hamza (63) i čelnik Alijanse za budućnost Kosova Ramush Haradinaj (57) traže izbore 21. prosinca, dok lider stranke Guxo Faton Peci (43) predlaže 28. prosinca. Političke podjele traju mjesecima, a Kosovo je i dalje bez nove vlade.

Prema Ustavu, izbori se moraju održati u roku od 40 dana. Ured predsjednice još nije objavio točan datum. U galeriji pogledajte neke od njenih najupečatljivijih kombinacija.