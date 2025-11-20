FREEMAIL
TKO JE GLADAN? /

Advent kod Esplanade kreće uskoro: Kobasice, deserti i veliki chefovi spremni, evo što se nudi

Advent kod Esplanade kreće uskoro: Kobasice, deserti i veliki chefovi spremni, evo što se nudi
Foto: Emica Elvedji/pixsell
1 /24
Advent kod Esplanade počinje 26. studenoga i traje do 31. prosinca 2025., a među kućicama su Noel, chef Mate Jankovića (47) te slastičar Juraj Klepić sa svojim desertima koji već izazivaju veliko zanimanje. Oleander terasa hotela Esplanade i ove se godine pretvorila u Blagdanski Orient Express, raspoređen u devet vagona, od kojih svaki predstavlja restoran i bar. Koncept nudi jednostavnu, ali dobro promišljenu kuhinju s naglaskom na kvalitetnim namirnicama i jasno postavljenim jelovnicima.

''Fooling around'' na terasi Esplanade održavat će se od ponedjeljka do petka od 12 do 23 sata, vikendom od 11 do 23 sata, na Božić od 17 do 24, a na Štefanje od 12 do ponoći. Koncept donosi druženje u ležernijoj varijanti adventa, ali s jasnom željom da se ponudi nešto novo i publiku zadrži okusima zbog kojih će se vraćati.

20.11.2025.
8:27
Hot.hr
Emica Elvedji/pixsell
Mate JankovićRibafishDelicijeEsplanada
TKO JE GLADAN? /
