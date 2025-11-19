FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠOK I BLJEŠTAVILO /

Vučice, orlovi i samuraji: Ove ljepotice su konkurencija našoj Lauri na izboru za Miss Universe

Vučice, orlovi i samuraji: Ove ljepotice su konkurencija našoj Lauri na izboru za Miss Universe
Foto: Profimedia
1 /33
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U okviru 74. izbora za Miss Universe 2025, koji se održava na Tajlandu, održan je spektakularni segmet "National Costume Show" u kojem su predstavnice iz više od 130 zemalja predstavile kreativne i simbolične kostime. Ovaj dio natjecanja uvijek je jedan od vizualno najsnažnijih, i ne samo zbog raskošnih kreacija, nego i zbog poruke koje kostimi nose o kulturnom naslijeđu, identitetu i ponekad društvenim temama. 

Za natjecanje u nacionalnim kostimima, hrvatska predstavnica Laura Gnjatović (23) je odabrala kreaciju renomiranog hrvatskog dizajnera Juraja Zigmana. Kostim je inspiriran plemenitom periskom - školjkom koja je gotovo izumrla na Jadranu, a u našoj galeriji pogledajte neke od najupečatljivijih kostima Laurinih konkurentica. 

 

19.11.2025.
12:47
Hot.hr
Profimedia
Laura GnjatovićMiss Universe
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŠOK I BLJEŠTAVILO /
Vučice, orlovi i samuraji: Ove ljepotice su konkurencija našoj Lauri na izboru za Miss Universe