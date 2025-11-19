Vučice, orlovi i samuraji: Ove ljepotice su konkurencija našoj Lauri na izboru za Miss Universe

U okviru 74. izbora za Miss Universe 2025, koji se održava na Tajlandu, održan je spektakularni segmet "National Costume Show" u kojem su predstavnice iz više od 130 zemalja predstavile kreativne i simbolične kostime. Ovaj dio natjecanja uvijek je jedan od vizualno najsnažnijih, i ne samo zbog raskošnih kreacija, nego i zbog poruke koje kostimi nose o kulturnom naslijeđu, identitetu i ponekad društvenim temama.

Za natjecanje u nacionalnim kostimima, hrvatska predstavnica Laura Gnjatović (23) je odabrala kreaciju renomiranog hrvatskog dizajnera Juraja Zigmana. Kostim je inspiriran plemenitom periskom - školjkom koja je gotovo izumrla na Jadranu, a u našoj galeriji pogledajte neke od najupečatljivijih kostima Laurinih konkurentica.