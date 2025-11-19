Skupili smo fotke najbizarnijih WC-a na svijetu, neka su rješenja teško pojmljiva
Svakog 19. studenoga svijet obilježava dan koji na prvu može izazvati osmijeh ili čuđenje: Svjetski dan WC-a. No, iza ovog naizgled neformalnog naziva stoji ozbiljna i hitna globalna kampanja Ujedinjenih naroda. Cilj nije humor, već razbijanje tabua i usmjeravanje pažnje na sanitarnu krizu koja pogađa milijarde ljudi. Dok za mnoge pristup čistom i sigurnom toaletu predstavlja svakodnevnu normalnost, za više od 3,5 milijardi ljudi to je i dalje nedostižan luksuz, a posljedice su razorne.
Na Redditovoj stanici r/weirdtoilets korisnici svakodnevno dijele najneobičnije WC školjke, a mi smo izdvojili 23 koje su nas najviše nasmijale - Od onih skrivenih u frižiderima, preko onih postavljenih nasred javnih prostora gdje vas svi mogu vidjeti, pa sve do potpuno bizarnih dizajna.