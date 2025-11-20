FREEMAIL
'ČEP NA ČEPU'

Kašnjenja, zastoji i tanki živci: U Zagrebu i dalje prometni kaos, ovako izgledaju ulice danas

Kašnjenja, zastoji i tanki živci: U Zagrebu i dalje prometni kaos, ovako izgledaju ulice danas
Zbog privremene regulacije prometa u široj gradskoj zoni, u Zagrebu su u četvrtak zabilježene ogromne gužve, osobito u području oko Vjesnikova nebodera, a iz ZET-a potvrđuju da je to prouzrokovalo povremena odstupanja u tramvajskom i autobusnom prometu.

Privremeno zatvaranje dijela Slavonske avenije, kao i okolnih ulica u zoni Vjesnika, usporilo je promet na svim obilaznim pravcima. Velik broj vozača preusmjerio se na Horvaćansku i Selsku, gdje su se već od ranih jutarnjih sati, kako nam javljaju čitatelji, stvarale dugačke kolone. Promet kroz te dijelove grada odvijao se otežano, a čekanja su bila znatno duža nego običnih radnih dana.

Iz ZET-a poručuju da se vozila javnog prijevoza kreću usporeno te da dolazi do kašnjenja i zastoja, ponajprije u zapadnom dijelu grada. Napominju da odstupanja ovise o trenutačnoj situaciji na cestama te da prometne ekipe na terenu pokušavaju optimizirati prolazak tramvaja i autobusa kroz najopterećenije zone.

Vozačima se preporučuje korištenje alternativnih pravaca i planiranje dodatnog vremena za putovanje dok je privremena regulacija na snazi.

20.11.2025.
10:59
