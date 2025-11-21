FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŽARILA I PALILA /

Ovako je slavna 'Kućanica' izgledala prije 40 godina: Bila na popisu najljepših ljudi svijeta

Ovako je slavna 'Kućanica' izgledala prije 40 godina: Bila na popisu najljepših ljudi svijeta
Foto: Profimedia
Uloga Paige Matheson, Nicollette Sheridan je donijela popularnost i dvije nagrade Soap Opera Digest.
1 /21
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Britansko-američka glumica Nicollette Sheridan, poznata po ulogama Edie Britt u seriji "Kućanice" i Paige Matheson u sapunici "Knots Landing", danas 21. studenoga slavi 62. rođendan. Njezina višedesetljetna karijera obilježena je zapaženim ulogama, ali i kontroverzama koje su privlačile pažnju medija... Od ljubavnog života do sudske bitke protiv producenata jedne od najpopularnijih serija.

Rođena je u Engleskoj kao kći glumice Sally Adams, a s deset godina preselila se u Sjedinjene Američke Države. Njezin očuh postao je glumac Telly Savalas, poznat po ulozi Kojaka. Prije glume, karijeru je započela kao model, a pojavila se na naslovnicama časopisa poput Voguea i Cosmopolitana. Glumački debi imala je 1984. u kratkotrajnoj sapunici "Paper Dolls", nakon čega je uslijedila uloga u romantičnoj komediji "The Sure Thing" (1985.).

Proboj je ostvarila 1986. godine kada se pridružila glumačkoj postavi serije "Knots Landing".

21.11.2025.
6:04
Hot.hr
Profimedia
KućaniceEva LongoriaMarcia CrossTeri HatcherFelicity Huffman
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još galerija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ŽARILA I PALILA /
Ovako je slavna 'Kućanica' izgledala prije 40 godina: Bila na popisu najljepših ljudi svijeta