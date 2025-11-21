Ovako je slavna 'Kućanica' izgledala prije 40 godina: Bila na popisu najljepših ljudi svijeta

Britansko-američka glumica Nicollette Sheridan, poznata po ulogama Edie Britt u seriji "Kućanice" i Paige Matheson u sapunici "Knots Landing", danas 21. studenoga slavi 62. rođendan. Njezina višedesetljetna karijera obilježena je zapaženim ulogama, ali i kontroverzama koje su privlačile pažnju medija... Od ljubavnog života do sudske bitke protiv producenata jedne od najpopularnijih serija.

Rođena je u Engleskoj kao kći glumice Sally Adams, a s deset godina preselila se u Sjedinjene Američke Države. Njezin očuh postao je glumac Telly Savalas, poznat po ulozi Kojaka. Prije glume, karijeru je započela kao model, a pojavila se na naslovnicama časopisa poput Voguea i Cosmopolitana. Glumački debi imala je 1984. u kratkotrajnoj sapunici "Paper Dolls", nakon čega je uslijedila uloga u romantičnoj komediji "The Sure Thing" (1985.).

Proboj je ostvarila 1986. godine kada se pridružila glumačkoj postavi serije "Knots Landing".