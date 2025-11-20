Pogledajte dovođenje Vladimira Grošića u USKOK na ispitivanje

U zgradu USKOK-a u Branimirovoj ulici u Zagrebu privedene su osobe osumnjičene za namještanje javne nabave u bolnici Sveti Ivan u Jankomiru. Na ispitivanje je tijekom večeri doveden i Vladimir Grošić, bivši šef psihijatrijske bolnice Jankomir koji je s dužnosti razriješen prošli mjesec.

U sklopu korupcijske istrage USKOK-a i policije uhićeno je osam ljudi, među njima i glavna sestra bolnice Kristina Bosak, a pod istragom su i tvrtke koje su izvodile dva milijuna eura vrijedne radove na bolnici - Brombauer projekt i Tehno Concept u vlasništvu Radoslava Rodića.

Za što se sumnjiče?

Uskok je ranije danas izvijestio kako su u tijeku uhićenja i tzv. hitne dokazne radnje poput pretresa zbog korupcije vezane za izvođenje građevinskih radova u jednoj zdravstvenoj ustanovi u Zagrebu. Neslužbeno se doznaje da je riječ o psihijatrijskoj bolnici u Jankomiru kao i da je među uhićenima bivši ravnatelj Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru Vladimir Grošić i nekoliko odgovornih osoba iz tvrtki koje su izvodile radove na toj bolnici.

Grošić je u fokusu javnosti bio prije par godina kao sudski vještak nad sinom pjevačice Severine Vučković u kojem je procijenio da bi dijete trebalo živjeti s ocem. Uskoku je potom dao iskaz da je odluku donio pod utjecajem nekoć bliskog Bandićevog suradnika Gzima Redžepija, a onda je taj iskaz na suđenju promijenio i sve porekao.

Na temu uhićenja oglasio se jutros i Grad Zagreb koji je podsjetio kako je, po nalogu gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Gradski ured za kontrolu i reviziju izvršio kontrolu u klinici Sv. Ivan koja je pronašla nepravilnosti. Na temelju tog nalaza, Upravno vijeće ustanove u listopadu je razriješilo ravnatelja, a Grad Zagreb je isti mjesec podnio prijavu DORH-u da ocijene postoji li osnova za postupanje.