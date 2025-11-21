Supruga zvijezde Reala zasjenila sve na ceremoniji: Svi su gledali detalj na njoj

Mishel Gerzig, supruga golmana Real Madrida i nogometne reprezentacije Belgije Thibauta Courtoisa, zasjenila je sve na crvenom tepihu dodjele nagrada GQ-a prije dva dana.Courtois se vratio u London zbog ceremonije GQ Men of the Year (GQ Nagrada za muškarca godine), gdje se družio s poznatima poput Skepte, Piercea Brosnana i Toma Hiddlestona. Svi su bili dotjerani za ovu priliku, ali malo tko je ostavio jači dojam od Mishel, piše britanski tabloid The Sun. Mishel Gerzig je žena koja ruši stereotipe i, između ostalog i zbog toga, u stalnom je fokusu medija.

'Ona je spektakularna'

Mishel Gerzig zasjenila je apsolutno sve na crvenom tepihu i svi su gledali u nju. Posebno je u prvi plan izašla njezina haljina. Manekenka se, naime, pojavila u glamuroznoj, crnoj haljini dubokog izreza te je pred kamerama blistala uz svog nogometaša supruga.

Njihovo pojavljivanje na crvenom tepihu podijelio je i GQ Spain na društvenim mrežama, uz opis: “Jedan od parova večeri.” Fanovi su se u komentarima na društvenim mrežama složili i obasipali ih pohvalama.

Jedan pratitelj je napisao:

“Ona je spektakularna.”

Drugi je dodao:

“Wow, Mishel je nevjerojatna.”

Treći je komentirao:

“Najljepša od svih.” A još jedan: “Prekrasan par.”

Mishel je stekla popularnost kao print model, prije nego što ju je angažiralo nekoliko agencija Model MGMT, Next Miami i View Spain. Uvrštena je i na Forbesovu listu “30 ispod 30”, a čak se pojavila i na naslovnici magazina, odjevena u bijelo odijelo.

Mishel i Courtois upoznali su se 2021. godine, a dvije godine kasnije i vjenčali.

Podsjetimo, GQ Men of the Year je prestižna dodjela nagrada koju organizira časopis GQ, a koja slavi uspješne i utjecajne muškarce u različitim industrijama, uključujući glazbu, film, sport, politiku, modu i mnoge druge. Ceremonija se obično održava svake godine i okuplja brojne poznate osobe, celebrityje i profesionalce koji su postigli iznimne rezultate u svojim područjima.

Mishel Gerzig ranije se spominjala u kontekstu problematične žene koja je svojedobno bila uzrok trzavica u svlačionici Belgije, ali to nije istina. Ne postoje pouzdani dokazi koji potvrđuju da je Mishel Gerzig bila neposredan uzrok zatezanja među igračima u svlačionici, odnosno da je bila razlog sukoba između Kevin De Bruyne i Thibaut Courtois, iako su pojedini mediji pisali o tome.

Tko je Mishel Gerzig?

Mishel Gerzig, prije Thibauta Courtoisa, bila je u vezi sa Kevinom de Bruyneom.

Izraelka Mishel Gerzig ističe se kao žena impresivne biografije, svestranih talenata i uspješne karijere koja je postojala i prije nego što je u njezin život ušao Thibaut Courtois, slavni vratar Real Madrida. Iako je danas najpoznatija kao njegova supruga i najveća podrška, Mishel je puno više od toga: ona je uspješan model, poduzetnica, veteranka Izraelskih obrambenih snaga i žena koja s ponosom ističe svoje korijene, spajajući naizgled nespojive svjetove mode, vojske i obiteljskog života.

Njezin životni put, obilježen odlučnošću i odanošću vlastitim vrijednostima, priča je o modernoj ženi koja uspješno balansira između glamura modnih pista, zahtjevnog poduzetništva i mirne obiteljske luke.

Put sazrijevanja

Mishel Gerzig rođena je 5. lipnja 1997. godine u Izraelu, a odrasla je u gradu Eilatu na obali Crvenog mora. Njezina izvanredna ljepota i visina od 178 cm rano su je uvele u svijet mode. Svoju manekensku karijeru započela je već s 13 godina, a sa 16 potpisala je ugovore s vodećim agencijama u Europi i Sjedinjenim Američkim Državama. Uskoro su uslijedile brojne međunarodne kampanje, a jedan od vrhunaca njezine rane karijere bila je globalna kampanja za prestižni američki brend GUESS, čija je zaštitna lica nosila na jumbo plakatima na Petoj aveniji u New Yorku.

Međutim, kada je napunila 18 godina, Mishel je donijela odluku koja je iznenadila mnoge u modnoj industriji. Umjesto da nastavi graditi međunarodnu karijeru koja joj se smiješila, odlučila je staviti je na dvogodišnju pauzu kako bi odslužila obvezni vojni rok u Izraelskim obrambenim snagama (IDF).

"Svi oko mene govorili su mi da bih mogla propustiti priliku za međunarodnu karijeru, ali bila sam odlučna dati svoj doprinos IDF-u. To je pitanje vrijednosti na kojima sam odrasla", objasnila je jednom prilikom.

Njezina služba bila je sve samo ne laka. Služila je u mornarici, gdje je prošla zahtjevnu obuku za zapovjednicu i preuzela odgovornu ulogu zapovjednice spasilačkog broda. "Imala sam vrlo smislenu službu u IDF-u. To je vrlo intenzivna uloga – fizički i mentalno, s puno odgovornosti i predanosti. Osjećala sam da me to ispunjava", izjavila je za izraelski magazin Menta. Iako je razmišljala o potpisivanju profesionalnog ugovora s vojskom, na kraju je ipak prevagnula ljubav prema modi. Povratak civilnom životu i modnoj industriji nije bio jednostavan. Tijekom službe dobila je na težini i mišićnoj masi, a suočila se i s anksioznošću, opisujući to razdoblje kao "mračno doba" svog života. Ipak, uz podršku obitelji i snažnu volju, uspjela se vratiti jača nego ikad, odlučna da uspije pod vlastitim uvjetima, bez izgladnjivanja i narušavanja mentalnog zdravlja.

Ljubavna priča s Thibautom Courtoisom

Sudbonosni susret s belgijskim vratarom Thibautom Courtoisom dogodio se početkom 2021. godine na neočekivanom mjestu – Instagramu. Courtois je, očaran njezinom fotografijom s psom, ostavio komentar, a ona mu je odgovorila. "Počeo mi je postavljati pitanja o Izraelu, o vojsci", otkrila je Mishel za izraelski časopis La'Isha. U travnju iste godine, poslovne obveze dovele su je u Madrid, gdje su se prvi put susreli uživo. Prijateljstvo je polako preraslo u nešto više, a u srpnju 2021. njihova veza postala je romantična.

Courtois je vezu ozvaničio u kolovozu 2021. objavivši zajedničku fotografiju s natpisom "Ljubav mog života" na hebrejskom. Njihova ljubavna priča dobila je bajkovit nastavak u lipnju 2022. godine, kada ju je vratar zaprosio na brodu uz slikovitu obalu Amalfija u Italiji. Mishel je podijelila fotografije romantičnog trenutka uz jednostavan, ali snažan opis:

"Da, za cijeli život s tobom."

Vjenčali su se godinu dana kasnije, u lipnju 2023., na glamuroznoj ceremoniji u dvorcu Château de la Croix des Gardes na francuskoj rivijeri. Mishel je zablistala u vjenčanici dizajnerice May Mashiah, dok je Courtois nosio elegantno plavo odijelo s potpisom Dolce & Gabbana. Vjenčanju su prisustvovale stotine gostiju, a slavlje je uključivalo nastupe uživo i spektakularan vatromet.

Obiteljski život i spoj kultura

Prije nego što je njihova veza postala romantična, Mishel je upoznala Thibautovu djecu iz prijašnje veze, kćer Adrianu i sina Nicolasa. Odmah je uspostavila topao i prijateljski odnos s njima. "Oni su preslatki, prihvatili su me, mi smo obitelj i to je zaista dirljivo. Vide me kao svoju prijateljicu i sviđa mi se takav odnos", izjavila je, opisujući ih kao "nevjerojatnu djecu". Obiteljska sreća okrunjena je u travnju 2024. godine rođenjem njihove kćeri Elly, koja je Courtoisovo treće, a njezino prvo dijete.

Mishel je ponosna na svoje židovske korijene i aktivno prakticira svoju vjeru. Svakog petka prije Šabata, zajedno s Thibautom obavlja tradicionalni blagoslov Kiduš. Courtois je, s druge strane, pokazao veliko zanimanje za njezinu kulturu i tradiciju. "Thibaut je vrlo zainteresiran za židovske blagdane. Odlučili smo da ćemo, ako budemo imali djecu, spojiti naše religije. Slavimo i Hanuku i Božić", objasnila je Mishel.

Njegova fascinacija Izraelom toliko je narasla da je počeo učiti hebrejski putem aplikacije. "Zahvaljujući Mishel, moja ljubav prema Izraelu još je više porasla", priznao je Courtois.

Poduzetništvo i priznanja

Iako je njezina manekenska karijera i dalje u punom jeku, s ugovorima za agencije poput ITM Models u Izraelu i NEXT Models Miami, Mishel Gerzig je dokazala da su njezine ambicije puno veće. Njezin trud i svestranost prepoznao je i prestižni poslovni časopis Forbes, koji ju je uvrstio na svoju cijenjenu listu "30 ispod 30". "Uzbuđena sam što mogu podijeliti da sam izabrana za Forbes 30 ispod 30! Zahvalna sam na ovom priznanju", napisala je na svom Instagram profilu, koji prati gotovo 900.000 ljudi.

Osim modelinga, Mishel je zakoračila i u poduzetničke vode. Vlasnica je tvrtke za VIP concierge usluge usmjerene na sportaše pod nazivom "Be The One", kao i tvrtke za prirodnu kozmetiku. Njezini interesi sežu i u svijet dizajna interijera, za što je završila tečaj stiliziranja domova, a aktivna je i u humanitarnom radu kao volonterka u udruzi za starije osobe.

Zajedno s Courtoisom krasila je naslovnicu španjolskog izdanja časopisa Vanity Fair, a redovito plijeni pažnju na crvenim tepisima, poput onog na dodjeli GQ nagrada, gdje je svojim glamuroznim izgledom zasjenila mnoge.

