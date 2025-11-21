FREEMAIL
POGLEDAJTE ATMOSFERU /

Tko kaže da je Međimurje tiho? Zgodne djevojke 'zapalile' plesni podij, stigli i tamburaši

Tko kaže da je Međimurje tiho? Zgodne djevojke 'zapalile' plesni podij, stigli i tamburaši
Foto: Emedjimurje
Podrumarenje je sinoć ponovno opravdalo status jednog od najuzbudljivijih mjesta za noćni život u Međimurju, potvrdivši da je Podroom u Čakovcu nezaobilazno mjesto za sve ljubitelje dobre zabave, javlja e-medjimurje. Večer je započela u pravom ritmu, a energična svirka Tamburaškog sastava Taubeki ubrzo je stvorila nezaboravnu atmosferu koja je okupila brojne posjetitelje. 

Prostor je bio ispunjen do posljednjeg mjesta, a svaki kutak Podrooma vibrirao je od zvukova tambura i veselog smijeha. Od ranih večernjih sati, energija je rasla, a posjetitelji su se prepustili ritmovima koji su potaknuli ples i spontanu zabavu. Kako je sve izgledalo - pogledajte u galeriji. 

21.11.2025.
12:04
Hot.hr
Emedjimurje
ZabavaMeđimurjeNoćni život
Tko kaže da je Međimurje tiho? Zgodne djevojke 'zapalile' plesni podij, stigli i tamburaši