PRAVI ZIMSKI PRIZORI /

Sisak se probudio u snijegu! Ulice, krovovi i gradski parkovi pod bijelim prekrivačem

Sisak se probudio u snijegu! Ulice, krovovi i gradski parkovi pod bijelim prekrivačem
Foto: Nikola Cutuk/pixsell
1 /14
Prvi snijeg ove sezone zabijelio je Sisak kasno sinoć, stvarajući prekrasan zimski prizor u cijelom gradu. Snijeg je padao tijekom noći, no prema jutarnjim podacima prestao je oko ranih sati.

Prema Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ), u 7 sati ujutro izmjerena su 3 centimetra snježnog pokrivača.

Ulice, krovovi i gradski parkovi prekriveni su svježim bijelim slojem, a Sisak izgleda posebno čarobno pod snijegom.

Iako količina nije velika, dovoljna je da gradu donese pravi zimski ugođaj - mirne ulice, bijeli krovovi i lagano zasniježena stabla najavljuju početak pravog zimskog razdoblja u Sisku.

21.11.2025.
9:16
danas.hr
Nikola Cutuk/pixsell
SisakSnijegPao Snijeg
