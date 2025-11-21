Sisak se probudio u snijegu! Ulice, krovovi i gradski parkovi pod bijelim prekrivačem

Prvi snijeg ove sezone zabijelio je Sisak kasno sinoć, stvarajući prekrasan zimski prizor u cijelom gradu. Snijeg je padao tijekom noći, no prema jutarnjim podacima prestao je oko ranih sati.

Prema Državnom hidrometeorološkom zavodu (DHMZ), u 7 sati ujutro izmjerena su 3 centimetra snježnog pokrivača.

Ulice, krovovi i gradski parkovi prekriveni su svježim bijelim slojem, a Sisak izgleda posebno čarobno pod snijegom.

Iako količina nije velika, dovoljna je da gradu donese pravi zimski ugođaj - mirne ulice, bijeli krovovi i lagano zasniježena stabla najavljuju početak pravog zimskog razdoblja u Sisku.