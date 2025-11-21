Meteorolog najavio debeli snježni prekrivač: Snijega neće biti samo u gorju

Južina okreće na sjeverni vjetar i buru, pod Velebitom olujnu, a jugo će još puhati samo u Dalmaciji, gdje je moguća obilnija kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom. I drugdje kišovit prvi dio dana, ali u gorju pa i na zapadu unutrašnjosti već susnježica pa i mokar snijeg. Hladnije jutro, osim na krajnjem jugu.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj oblačno s mjestimičnom kišom i susnježicom, češćom navečer i sve izglednije u obliku snijega u nizinama. Bit će najviše tri do četiri Celzijeva stupnja, ali puhat će većinom umjeren, ponegdje na sjeveru i pojačan sjeverac.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu oblačno s povremenom kišom, na zapadu, najprije oko gorja susnježicom, koja se navečer očekuje i drugdje. Osjetno hladnije nego danas uz slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, bit će između tri i šest stupnjeva.

U Dalmaciji prema jugu prilično kišovito, mogući izraženiji pljuskovi pa i grmljavina uz i dalje pojačano jugo. Sjevernije od Splita pa i na splitskom području okreće na jaku buru, a uz kišu u višim predjelima Zagore može uz kišu biti i koje snježne pahulje. Temperatura od devet stupnjeva na sjevernom dijelu do 15-16 na krajnjem jugu.

Na sjevernom Jadranu će se kiša malo prorijediti, na otocima i sunčana razdoblja, ali će u Gorskom kotaru biti povremenog snijega pa i snježnog pokrivača. Puhat će jaka na udare olujna bura i dalje jačati prema kraju dana. Temperatura uz more između sedam i 10 stupnjeva, rijetko više, a u gorju oko nule ili mali plus.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Za vikend na kopnu pravi zimski uvjeti, ne samo u gorju gdje će u subotu biti debljeg snježnog pokrivača, nego u dobrom dijelu nizinske Hrvatske bar koji cm. Nedjelja uglavnom suha i hladna za iskoristiti napadali snijeg, ali već početkom idućeg tjedna stiže naoblačenje s južinom. Porasti će tako temperatura, a sve će češća biti kiša. Doduše, od utorka u Gorskom Kotaru opet bi moglo biti snijega.

Foto: Rtl Danas

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu u subotu vrlo vjetrovito, u Dalmaciji opet kišovito. Na sjevernom dijelu orkanska bura koja pokoju pahulju može donijeti i do primorskih otoka. Smirivanje u nedjelju, još koja kap na jugu, ali onda slijedi nekoliko tmurnih i vrlo kišovitih dana. Za razliku od vikenda bit će to uz umjereno i jako jugo te osjetno višu temperaturu zraka.