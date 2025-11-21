Skijašica za kojom se svi okreću! Lara je imala niz udvarača, a danas ljubi naturalizirnaog Albanca

Ona je jedna od najuspješnijih skijašica u povijesti, a on neumorni borac s nogometnih terena. Švicarska je s velikim zanimanjem pratila kako se sportske zvijezde Lara Gut i Valon Behrami spajaju u jednu od najpoznatijih ljubavnih priča u zemlji. Njihov brak, sklopljen nakon samo nekoliko mjeseci veze, dokaz je da se prave ljubavi događaju kada se najmanje nadamo.

Neočekivani spoj dviju zvijezda

Početkom 2018. godine, sportske medije iznenadila je vijest o novom paru. Samo nekoliko tjedana nakon što je nogometaš Valon Behrami okončao dvanaestogodišnju vezu s Elenom Bonzani, s kojom ima dvije kćeri, u njegovom je životu zasjala nova zvijezda – skijašica Lara Gut.

Sama Lara potvrdila je vezu emotivnom objavom na društvenim mrežama. "Godinama sam osjećala da mi nešto nedostaje... Ove zime shvatila sam da to nema veze sa sportom, već se zove ljubav", napisala je, dodavši: "S Valonom sam pronašla snagu i osobu koja te drži za ruku i nikad te ne ostavlja samu."

Od veze do braka u samo nekoliko mjeseci

Njihova romansa razvijala se munjevitom brzinom. U srpnju 2018., nakon svega nekoliko mjeseci poznanstva, par se vjenčao na privatnoj ceremoniji u Luganu, okružen obitelji i najbližim prijateljima.

Lara je ubrzo pokazala svoju predanost ne samo Valonu, već i njegovoj obitelji. Počela je učiti albanski jezik kako bi se lakše sporazumijevala s njegovom obitelji kosovsko-albanskog podrijetla, a bila mu je i najveća podrška na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Godinu dana kasnije, i službeno je promijenila prezime u Gut-Behrami, pod kojim se i danas natječe na svjetskim skijaškim stazama.

Uzajamna podrška kao temelj uspjeha

Njihov odnos nije samo romantična priča, već i partnerstvo dvoje vrhunskih sportaša koji razumiju pritiske i izazove profesionalne karijere. Lara Gut-Behrami je otvoreno govorila o teškim trenucima i krizi samopouzdanja, ističući kako joj je suprug pomogao da prebrodi najteže dane.

"Moj suprug mi je pomogao da se nosim s tim. Objasnio mi je da su teški dani normalan dio karijere, što mi je skinulo ogroman teret s leđa", izjavila je švicarska sportska heroina. S druge strane, Valon, koji je igrao u jakim ligama poput Premier lige i Serie A, u Lari je pronašao mirnu luku nakon turbulentne karijere.