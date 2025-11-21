Katastrofalne vijesti! Ponajbolja skijašica današnjice teško pala, moguć kraj karijere

Užasne vijesti donosi švicarski Blick za sve ljubitelje skijanja. Ponajbolja skijašica današnjice Lara Gut-Behrami teško je pala na treningu u Cooper Mountainu.

Sumnja se na potres mozga, ali i stradanje prednjih križnih ligamenata te meniskusa. Gut-Behrami je doputovala u švicarsku na detaljne pretrage, ali prognoze nisu dobre. Sezona je sigurno izgubljena što znači i Olimpijske igre, a lako moguće da je ovo i kraj karijere s obzirom na to da su Lari 34 godine.

Skijašica iz Ticina oduvijek je naglašavala da će nakon ove zime okačiti skije o klin, a otkako je povrijedila križni ligament 2017. godine, rekla je da nikako ne želi pretrpjeti još jednu ozbiljnu ozljedu.

Prema izvješćima švicarskih medija, vidljivost na treningu nije bila dobra, Gut je skijala preblizu jednih vratiju, ruka joj je zapela i uslijedio je val koji je bacio švicarsku skijašicu i došlo je do teške ozljede.

Gut-Behrami dva je puta osvajala Veliki kristalni globus. U Svjetskom je kupu upisala 48 pobjeda i 101 postolje, a na Olimpijskim igrama osvajala je jednom zlato i dva puta broncu. Sljedeće godine u Cortini bi bila među favoritkinjama u tri discipline, ali sudbina je imala druge planove. Želimo joj sve najbolje.

