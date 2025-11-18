Ispovijest Ivice Kostelića: 'Antarktika je bila ćoravi posao, a jedno me posebno veseli'

Nakon završetka jedne od najuspješnijih karijera u povijesti hrvatskog sporta, Ivica Kostelić okrenuo se sasvim drugačijim, ali jednako zahtjevnim izazovima. U razgovoru za našu rubriku Karijera nakon karijere otvorio nam je pogled u svoj život nakon profesionalnog skijanja – kako je prihvatio kraj natjecateljskog razdoblja, što ga je privuklo jedrenju, kako je ušao u svijet off-road skijanja i što ga je odvelo na ekspedicije po Islandu i Grenlandu. Na kraju govori i o filmu koji je snimao posljednjih sezona.

"Moj završetak skijaške karijere mi je bio na umu već nekoliko zadnjih sezona jer moje koljeno je bilo sve gore i gore. To je kulminiralo 2017. godine. Sve manje i manje sam mogao biti angažiran 100%. Završetak je bio neminovan i ja sam samo morao odlučiti u kojem trenutku će to biti.“

Novi izvori adrenalina

Nakon rastanka od profesionalnih staza, Kostelić je brzo pronašao nove izvore adrenalina.

"Bilo je već tada nekih naznaka da ću se nastaviti baviti, hajdemo reći, adrenalinom. Znao sam da dolazi razdoblje u kojem ću se moći posvetiti stvarima kojima nisam mogao dok sam se natjecao. Jedrenje je bilo jedno od tih stvari. Želio sam vidjeti ima li to šanse da me zainteresira. Nisam znao da će me to toliko privući. Grenland sam planirao duže vrijeme jer sam htio napraviti nekoliko ekspedicija. Off road skijanje je došlo postepeno. Jako sam bio sklon tom načinu skijanja. To bi za mene bio jedan jako privlačan način skijanja, čak bi dok sam se natjecao to često radio. Taj dio je dolazio polako jer sam tih prvih par godina nakon završetka profesionalne karijere skijanja u 2017., puno više pažnje posvećivao jedrenju.“

'U jedrenju je brod tijelo, a mornar duša i mozak'

S vremenom je jedrenje postalo njegova nova velika sportska strast.

"Za jedrenje nije postojao neki poseban okidač, sve to skupa mi se jako sviđa. Prvo, uvijek sam volio biti sam ili u malom društvu te u prirodi. Shvatio sam da je to mogućnost nastavka sportskog života i to na dosta visokoj razini. U jedrenju je brod je tijelo, a mornar je duša i mozak te simbioze. Ti brod možeš stiskati koliko god možeš, dok kompetentnost mornara ovisi najviše o njegovom iskustvu i o snazi volje. Tu snagu volje sam imao, a iskustvo sam znao da ga moram skupiti što prije. I još uvijek to radim jer mi toga fali na visokoj razini. Našao sam se u jednoj fazi kada sam napredovao jako brzo. To me veselilo jer mogu brzo napredovati na visokoj razini.“

No, jedrenje mu nije samo sportski izazov, nego i specifičan način života.

"Ako govorimo o razonodi najvažnija je pažnja koju ćete dati brodu. On će vam pružiti dosta izazova i zadovoljstva. Jedrenje zahtijeva puno vremena inače se ne isplati. Dok to ne postane sport i dok ne počnemo govoriti o profesionalnoj razini, rekao bih da to nije pretjerano zahtjevno. Briga za brod je veliki užitak, to će mnogi reći, ali zahtjeva vrijeme.“

A gdje najradije jedri?

"Najljepše je jedriti kod kuće. Jadran mi je najljepše more, najiskrenije. Najteže mi je bilo na Sjevernom Atlantiku, jako teško područje za jedriti.“

Ćoravi posao

Nakon mora uslijedile se ekspedicije na ledu. Kostelić se prisjetio svoje velike polarne ambicije.

"Grenland je bio dio jedne puno veće priče. Kada sam prestao s natjecanjem i bio sam u punoj snazi još. Kako to inače kod mene biva, to je uvijek povezano s nekim sportskim izazovom. Krajnji cilj je bio južni pol, a osoba koja je uspjela prehodati ga je jedan Norvežanin. Ja sam to htio probati u dvojcu, te je prva postaja bio Island, druga postaja Grenland, a treća postaja i krajnji cilj je bila Antarktika tj. južni pol. Island je prošao jako dobro. To je bio veliki uspjeh. Napravili smo Verdu Islanda za samo 15 dana i onda smo išli na Grenland koji je bio level-up. Tamo sam shvatio da je taj pothvat znatno riskantniji nego što smo mislili. Ne govorim zbog riskiranja života ili nešto slično već zbog uloga i onog što bi ostvarili. Činjenica je da taj rekord na južnom polu će biti jako teško srušiti. To će napraviti onaj koji će imati jako puno sreće, a koji će se uvidjeti u vremenskom prozoru u kojem moraju biti dobri uvjeti da bi se rekord mogao srušiti. Norvežanin je proveo nekoliko sezona na Antarktici u sklopu nekakvih znanstvenih istraživanja koja je radio jer Norveška upravlja jednim dijelom južnog pola točnije koristi ga za istraživanja. On je tamo bio godinama, što mi nikako ne bi mogli jer svaki taj izlet jako puno košta. Ne možete tamo ostati dva tri mjeseca, shvatili smo da je to 'ćoravi posao'. Nije me to nikada rekreativno privlačilo, tako da je taj treći dio projekta izostao.“

Kad je riječ o skijanju, strast je ostala samo u drugačijem obliku.

"Skijanje po prirodi i mimo službenih staza na skijalištima je nešto što me privlačilo od kada znam za sebe. Uvijek sam se radije skijao po šumi nego po stazi, još od Sljemena i mojih prvih koraka. Kada god bi se ukazala prilika da 'šmugnem' sa strane, ja bih 'šmugnuo' sa strane, to mi je bilo puno zanimljivije i nudilo je puno više zabave. U profi karijeri mi se jako rijetko pružala ta prilika zbog svih obaveza koja sam imao, ali ta želja nikad nije splasnulo. Jedino se s obitelji skijam po stazi. Off road skijanje je bilo takvo samo po sebi u originalu, bez kultiviranja planine. To je originalni doživljaj planine. Osjećaj nepovezanosti i slobode mi je najbolji osjećaj.“

'Idem u Japan'

A gdje je najljepše skijati?

"Aljaska je broj jedan, a ovo ostalo... uvijek se nađe negdje nešto. Što je najsmješnije od svega, meni je isti gušt skijati na Sljemenu i na Aljasci zato što je to taj spirit. Šuma nije ista stvar kao i velike otvorene linije koje su primjerice na Aljasci. To je beskrajno zabavno. Tako da, svugdje se nađe nešto. Ove sezone planiram ići u Japan, prvi put i samo s ciljem free ridea. Japan je značajan po ogromnoj količini snijega koji tamo pada. Nema neke posebne linije, skija se po šumi, nema velikih vertikalnih razlika, ali količina snijega i njegova kvaliteta je jako velika.“

Na kraju, razgovor zaokružujemo njegovim novim kreativnim projektom.

"To je kratkometražni film i neće ići u kina. Prikazivat će se po festivalima nakon čega ćemo ga vjerojatno prijaviti na neki streaming. Film se snimao dvije skijaške sezone i snimao se isključivo na Obertauernu i okolici. Skupljamo i materijal s Velebita, Albanije, Kosova, Aljaske, Japana pa ćemo možda i od toga složiti nešto lijepo“, zaključio je Ivica Kostelić.

