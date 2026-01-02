Užas uoči Nove godine: Muškarcu i djetetu eksplodirala petarda u ruci, amputirali im šake

Tijekom korištenja pirotehničkih sredstava teško su se ozlijedili muškarac i dijete, zbog čega su im amputirane šake. Dijete je nastradalo u Križevcima, a muškarac u Bjelovaru.

Obje osobe su na liječenju u bjelovarskoj Općoj bolnici, rekla je ravnateljica Sanela Grbaš-Bratković koja je ujedno bila dežurna kirurginja kada su ozlijeđeni primljeni u bolnicu, piše Moj portal.

"Riječ je o povredama petardama koje su eksplodirale u šakama. Dječak je stradao 30. prosinca, a muškarac dan kasnije. Došlo je do dilatacije dijela šake u oba slučaja, odnosno o amputaciji. Riječ je o teškim tjelesnim ozljedama, kazala je ravnateljica dodavši kako je riječ o djetetu mlađe dobi, odnosno osnovnoškolcu", kazala je Grbaš-Bratković.

Stradalo dijete mlađe od 14 godina

Iz PU koprivničko-križevačke priopćili su da je od petardi stradalo dijete koje je mlađe od 14 godina pa je o cijelom slučaju upoznat i Hrvatski zavod za socijalni rad.

Dijete je iz Križevaca prevezeno u Bjelovar jer ta bolnička ustanova bila najbliža mjestu stradavanja.

"30. prosinca, u poslijepodnevnim satima na području Križevaca prilikom korištenja pirotehničkih sredstava teško je ozlijeđeno dijete mlađe od 14 godina. Dijete je zadobilo ozljedu ruke te je zadržano na liječenju u bolnici. Na okolnosti događaja policijski službenici provode kriminalističko istraživanje", rekli su iz policije.

