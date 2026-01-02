Teško ozlijeđeno dijete kod Nove Gradiške: Šestogodišnjak mu nehotice ubacio petardu u kragnu

Policija je dovršila istragu incidenta kod Nove Gradiške u kojem je, nakon korištenja pirotehnike, teško ozlijeđeno dijete, izvjestila je Policijska uprava brodsko-posavska.

Policija sumnja da je 35-godišnji muškarac 1. siječnja oko 1.30 sati, u dvorištu obiteljske kuće na području Općine Rešetari, dao djetetu pirotehničko sredstvo kategorije F1, čija uporaba nije dopuštena djeci mlađoj od 14 godina.

Uslijed nestručnog rukovanja, petarda je upala u kragnu jakne drugog djeteta (6) koje je teško ozlijeđeno.

Liječnici su djetetu u bolnici u Novoj Gradiški ustanovili teške tjelesne ozljede, nakon čega je upućeno u Kliniku za dječje bolesti u Zagrebu.

Protiv 35-godišnjaka policija je podnijela kaznenu prijavu.

