Savršeni umak za odrezak bit će gotov za pet minuta. Potrebna su vam samo četiri sastojka

Ako želite klasičnu večeru s odreskom podići na višu razinu, jednostavan domaći umak može jelu dodati svježinu i bogatstvo okusa, a njegova priprema zahtijeva jako malo truda. Domaći umak pretvara dobar odrezak u nezaboravno iskustvo, naglašavajući njegovu sočnost i aromu, a najnoviji kulinarski trendovi pokazuju da za to nisu potrebni komplicirani recepti. Upravo suprotno, minimalistički pristup kuhanju, naglašava jednostavnost i kvalitetu osnovnih namirnica.

Za ovaj umak, koji se priprema za manje od deset minuta, trebat ćete sastojke koje većina nas već ima kod kuće. Jednom kada je odrezak ispečen do savršenstva, prelijevanje ovim umakom zaokružit će cijelu priču. Rezultat je sočan, mekan odrezak s bogatom aromom i daškom elegancije, čime tradicionalna večera dobiva notu luksuza.

Tajna viralnog umaka koji obožavaju i stručnjaci

Recept koji je stekao golemu popularnost oslanja se na temeljne okuse i tehniku koja izvlači maksimum iz samog mesa.

Viralni umak od četiri sastojka sastoji se od maslaca, sitno sjeckanog češnjaka, Worcestershire umaka i suhog vermuta, a kao zamjena za vermut može poslužiti i grančica svježeg timijana. Njegova tajna ne leži samo u sastojcima, već u iskorištavanju takozvane Maillardove reakcije. Nakon što ispečete odrezak, na dnu tave ostaju zapečeni komadići i sokovi puni koncentriranog okusa. Deglaziranjem tave, odnosno dodavanjem tekućine poput vermuta i emulgiranjem s maslacem, svi ti okusi postaju dio umaka, stvarajući dubinu koju kupovni umaci ne mogu replicirati.

Osim nevjerojatnog okusa, domaći umaci imaju i zdravstvene prednosti. Nedavne studije pokazale su da u prosjeku sadrže čak trideset posto manje natrija i značajno manje konzervansa od kupovnih verzija.

Kako do savršeno pečenog odreska: Savjeti profesionalca

Za savršen juneći ramstek od 250 grama i debljine oko tri centimetra preporučuje se nekoliko ključnih koraka, piše Mirror. Prvo, odrezak je potrebno potpuno osušiti papirnatim ručnikom, staviti ga na rešetku iznad tanjura i ostaviti nepokrivenog u hladnjaku, idealno preko noći, kako bi se površina dodatno osušila. Petnaestak minuta prije pečenja, meso treba izvaditi iz hladnjaka da dosegne sobnu temperaturu i obilno ga posoliti s obje strane kvalitetnom soli.

"Zagrijte tešku tavu od lijevanog željeza dok se ne počne lagano dimiti, dodajte malo neutralnog ulja i položite odrezak od sebe", savjetuje Anthony Ekizian. "Pecite ga 90 sekundi bez pomicanja, okrenite i pecite još 90 sekundi s druge strane. Zatim dodajte komad maslaca i grančicu timijana ili ružmarina, nagnite tavu i podlijevajte odrezak maslacem 30 do 45 sekundi sa svake strane. Za srednje pečen odrezak, ukupno vrijeme pečenja je oko tri do četiri minute, a unutarnja temperatura trebala bi doseći 54°C." Nakon pečenja, ključno je odrezak prebaciti na rešetku ili tanjur i pustiti ga da se odmara pet minuta. Tek ga tada narežite poprečno na mišićna vlakna i poslužite.

Recept: Viralni umak od četiri sastojka

Sastojci:

Komad maslaca

Češnjak, sitno sjeckan

Worcestershire umak

Suhi vermut (kao zamjena može poslužiti i grančica svježeg timijana)

Priprema korak po korak:

Ispecite odrezak: Pripremite odrezak u tavi prema vlastitoj želji. Kada je pečen, izvadite ga na tanjur ili dasku i pustite ga da se odmara nekoliko minuta. Pripremite bazu: Smanjite vatru. U istoj tavi, na preostalim sokovima od pečenja, dodajte sitno sjeckani češnjak i kratko ga popržite, samo dok ne zamiriše (pazite da ne zagori). Deglazirajte tavu: Ulijte malo suhog vermuta u tavu. Kuhačom lagano postružite dno kako biste odvojili sve ukusne, zapečene komadiće mesa. Pustite da alkohol kratko ispari. Završite umak: Dodajte komad maslaca i nekoliko kapi Worcestershire umaka. Miješajte na laganoj vatri dok se maslac ne otopi i ne poveže sa sokovima u kremasti umak. Poslužite: Gotov umak prelijte preko narezanog odreska i odmah poslužite.

Jednostavnije varijante domaćeg umaka

Za one koji preferiraju svježije, biljne note, postoje odlične alternative.

Za najjednostavniju verziju potrebni su samo peršin, origano, češnjak i čili papričica. Svi sastojci se sitno nasjeckaju i pomiješaju s maslinovim uljem.

Za bogatiju verziju, peršin, origano, češnjak, ljutiku i čili pahuljice možete usitniti u sjeckalici ili vrlo sitno nasjeckati rukom. Zatim umiješajte dvije žlice maslinovog ulja, sok limuna, ocat i prstohvat soli te miješajte dok ne dobijete tekući umak.

Bilo da se odlučite za popularni umak na bazi maslaca ili svježu biljnu varijantu, jasno je da priprema vrhunskog obroka ne mora biti komplicirana.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Klasično jelo s toplinom doma: Recept za pileći paprikaš s njokima