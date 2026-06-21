Jahta 'Barbie' privukla poglede u Dubrovniku, na palubi uhvaćen bivši Vatreni! Pojavila se i snimka

Luksuzna jahta 'Barbie' ovih dana mirno plovi dubrovačkim akvatorijem i teško prolazi nezapaženo. Neobično ime i atraktivan izgled privlače poglede prolaznika, no prava zanimljivost krije se na njezinoj palubi, piše Dubrovački Dnevnik.

Među gostima je uočen Ivan Rakitić (38), nekadašnji hrvatski reprezentativac, koji je dio ljeta odlučio provesti upravo na krajnjem jugu Hrvatske. Bivši vatreni uživa u odmoru daleko od nogometnih terena, u društvu svoje obitelji.

Rakitić je dio dubrovačke atmosfere podijelio i sa svojim pratiteljima na Instagramu, gdje je objavio fotografije sa suprugom Raquel i njihovom djecom. Sudeći prema objavama, obitelj koristi svaki trenutak za opuštanje i uživanje u ljepotama juga Dalmacije.

Nije to prvi put da je Dubrovnik na njihovoj ljetnoj adresi. Rakitići se godinama vraćaju Gradu, koji su već više puta posjećivali s prijateljima i kumovima. Čini se kako ni ovoga ljeta nisu odoljeli njegovim zidinama, moru i mediteranskom ugođaju, a njihova pojava na jahti 'Barbie' dodatno je pobudila zanimanje znatiželjnika u dubrovačkom akvatoriju.