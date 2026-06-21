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Bivši 'Vatreni' rijetko se pojavljuje u javnosti, a sada je snimljen uz Infantina na SP-u

Bivši 'Vatreni' rijetko se pojavljuje u javnosti, a sada je snimljen uz Infantina na SP-u
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Foto: Martin Fonseca/Zuma Press/Profimedia

Ipak, osim događanja na travnjaku, pažnju gledatelja privukla je i jedna poznata figura na tribinama stadiona u Monterreyju

21.6.2026.
14:43
Sportski.net
Martin Fonseca/Zuma Press/Profimedia
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Japan je nastavio odličan niz na Svjetskom prvenstvu i napravio veliki i gotovo službeni korak prema plasmanu u nokaut-fazu natjecanja. Azijska reprezentacija uvjerljivo je svladala Tunis s 4:0 te nakon dva kola praktički osigurala mjesto među najboljima u svojoj skupini.

Japanci su od samog početka kontrolirali susret i nisu dopustili Tunisu da ozbiljnije zaprijeti. Učinkovitom igrom u napadu i sigurnim nastupom u obrani potvrdili su status jednog od ugodnijih iznenađenja dosadašnjeg dijela prvenstva.

Ipak, osim događanja na travnjaku, pažnju gledatelja privukla je i jedna poznata figura na tribinama stadiona u Monterreyju. U VIP loži snimljen je bivši predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker, koji je utakmicu pratio u društvu predsjednika FIFA-e Giannija Infantina i drugih visokih nogometnih dužnosnika.

Bivši 'Vatreni' rijetko se pojavljuje u javnosti, a sada je snimljen uz Infantina na SP-u
Foto: Tnani Badreddine/DeFodi Images/Profimedia

Šuker se nakon odlaska s čela HNS-a 2021. godine rijetko pojavljuje u javnosti, pa je njegov dolazak na Svjetsko prvenstvo izazvao dodatno zanimanje. Tijekom njegova mandata Hrvatska je ostvarila najveći uspjeh u svojoj nogometnoj povijesti osvojivši srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji 2018. godine.

Prije uspješne administrativne karijere, Šuker je ostavio dubok trag i na nogometnim terenima. Nosio je dresove Osijeka, Dinama, Seville, Real Madrida, Arsenala, West Hama i 1860 Münchena, a s Realom je osvojio i naslov pobjednika Lige prvaka. Za hrvatsku reprezentaciju postigao je 45 pogodaka u 69 nastupa te bio najbolji strijelac Svjetskog prvenstva 1998., na kojem je predvodio Hrvatsku do povijesne brončane medalje.

U međuvremenu, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino nastavlja obilaziti domaćine Svjetskog prvenstva gotovo svakodnevno. Tijekom prvog tjedna turnira pojavio se na brojnim utakmicama diljem Sjeverne Amerike, od Mexico Cityja i Guadalajare do Los Angelesa, Vancouvera i Houstona. Njegov intenzivan raspored putovanja privukao je i kritike pojedinih ekoloških organizacija, koje upozoravaju na velik broj letova privatnim zrakoplovom tijekom prvenstva.

Davor šukerGianni InfantinoSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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