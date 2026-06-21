SP stvorilo novog junaka: Golman Curaçaa dobio planetarnu pozornost i čak prestigao suprugu

Svjetsko prvenstvo ponovno donosi priče koje nadilaze sam rezultat i potvrđuje kako je nogometni turnir često pozornica za neočekivane junake. U prvom kolu posebno su se istaknuli vratari koji su svojim partijama skrenuli pažnju svjetske javnosti i preko noći postali globalni fenomeni.

Jedna od najzapaženijih priča dolazi iz redova Zelenortskih Otoka, gdje je vratar Vozinha svojim nastupom pomogao upisati povijesni bod za svoju reprezentaciju. Do početka turnira široj javnosti gotovo nepoznat, nakon utakmice doživio je pravi internetski boom, broj pratitelja na društvenim mrežama porastao mu je sa 56 tisuća na čak 15 milijuna, čime je postao jedna od prvih velikih priča ovog Svjetskog prvenstva.

Sličan put popularnosti doživio je sada i vratar Curaçaa Eloy Room. Njegov briljantan nastup protiv Ekvadora, u kojem je upisao čak 15 obrana i svojoj reprezentaciji donio prvi bod na Svjetskom prvenstvu, pretvorio ga je u globalnu zvijezdu. U vrlo kratkom razdoblju stekao je više od 800 tisuća novih pratitelja na Instagramu, dok je nakon utakmice posebno emotivnu reakciju imao i bivši izbornik Dick Advocaat, koji ga je nakon susreta dočekao i zagrlio na terenu.

Zanimljiva je i činjenica da Room nije potpuna nepoznanica u regiji, ponajviše zbog svoje supruge Zorane Jovanović, poznate influencerice pod imenom Zorannah. Njezina prisutnost na društvenim mrežama dodatno je privukla pažnju javnosti na njegovu priču.

Nakon utakmice, Zorannah se oglasila emotivnom porukom na društvenim mrežama, istaknuvši ponos zbog suprugovog nastupa.

“Moj muž je upravo ispisao povijest. Za sebe, za svoj tim, povijest Svjetskog prvenstva. Plačem od početka utakmice”, poručila je.

Zanimljivo, nakon ovog nastupa Room je po broju pratitelja na Instagramu premašio i svoju suprugu, koju trenutno prati oko 787 tisuća korisnika, čime je njegova priča dobila i dodatnu dimenziju popularnosti izvan sportskih terena.

Nakon Vozinhe, Room se tako profilirao kao još jedan od velikih “underdog” junaka ovog turnira koji su preko noći postali globalne zvijezde.