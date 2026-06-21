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'zbog trenda' /

Roy Keane šokirao izjavom o suprugama igrača: 'Godinu dana kasnije većina njih više nije zajedno'

Roy Keane šokirao izjavom o suprugama igrača: 'Godinu dana kasnije većina njih više nije zajedno'
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Foto: Profimedia/ Profimedia

Keane je, međutim, dodatno pojasnio svoj stav, tvrdeći kako se takve scene gotovo isključivo viđaju na međunarodnim turnirima, a ne u klupskom nogometu.

21.6.2026.
12:55
Sportski.net
Profimedia/ Profimedia
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Bivši nogometaši Manchester Uniteda i Arsenala, Roy Keane i Ian Wright, ponovno su izazvali veliku raspravu u engleskoj javnosti nakon što su iznijeli potpuno suprotna mišljenja o jednom detalju koji je postao čest prizor na velikim natjecanjima.

Sve je krenulo nakon utakmice Svjetskog prvenstva u kojoj je Engleska svladala Hrvatsku 4:2, a dok su navijači i obitelji igrača slavili na tribinama, Keane je u emisiji The Overlap skrenuo pažnju na, kako je rekao, “nepotrebnu pojavu” koja mu posebno smeta.

Bivši kapetan Manchester Uniteda kritizirao je trend u kojem partnerice i supruge nogometaša na tribinama nose dresove s personaliziranim imenima svojih partnera. Prema njegovom mišljenju, takva praksa nije primjereno ponašanje na velikim turnirima.

“Ne stoje mi s tim? Godinu dana kasnije većina njih je razdvojena. Svi se fotografiraju, pokazuju na ‘Jimmyja’ ili ‘Johnnyja’ na leđima… znamo tko je s kim u braku. Djeca su u redu, ali partnerice u dresovima – to je smiješno. Svi sjede u istoj obiteljskoj loži, ja imam svoj dres, ti imaš svoj – ja to ne prihvaćam”, poručio je Keane.

Na njegove riječi odmah je reagirao Ian Wright, koji je zauzeo potpuno suprotan stav i istaknuo da u tome ne vidi nikakav problem, naglašavajući da je riječ o prirodnom izrazu podrške.

Keane je, međutim, dodatno pojasnio svoj stav, tvrdeći kako se takve scene gotovo isključivo viđaju na međunarodnim turnirima, a ne u klupskom nogometu.

“Ne vidite to svaki tjedan na Old Traffordu ili Anfieldu. Zašto onda na Svjetskom prvenstvu? Ne razumijem tu potrebu za isticanjem”, dodao je Keane.

Wright je ustrajao u svom mišljenju, poručivši kako je normalno da supruga ili partnerica nosi dres osobe na koju je ponosna i koju podržava.

Rasprava je ubrzo izazvala brojne reakcije u engleskoj javnosti, a dio navijača i komentatora oštro je kritizirao Keanea, smatrajući njegove izjave pretjeranima i nepotrebno strogima, dok drugi i dalje dijele njegovo mišljenje o ovom sve prisutnijem trendu na tribinama velikih natjecanja.

Roy KeaneIzjavaSp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.
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