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GORILA TRAVA I NISKO RASLINJE /

U Istri planulo više požara, u pomoć pozvana i dva kanadera

U Istri planulo više požara, u pomoć pozvana i dva kanadera
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Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL/Ilustracija

Zbog zahtjevnog i teško pristupačnog terena, na kojem je požar zahvatio procijenjenih pet do deset hektara površine, u pomoć su pozvana dva kanadera

1.8.2026.
14:53
Hina
Zvonimir Barisin/PIXSELL/Ilustracija
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Na području Puljštine u subotu su u razdoblju od 12 sati planula tri veća požara - kod Štokovaca i Bokordića, kod sela Orihi i u Kačanima, na terenu je angažirano 20 vatrogasaca s više vatrogasnih vozila, a gori i na Labinštini.

U gašenju požara na području Puljštine sudjeluju pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Pula, uz pomoć svih okolnih dobrovoljnih vatrogasnih društava iz Područne vatrogasne zajednice Pula. Prema riječima zapovjednika JVP Pula Ivice Rojnića, svi požari na pulskom području stavljeni su pod kontrolu. U njima je izgorjelo više hektara trave i niskog raslinja.

Istovremeno je planuo i požar na području općine Oprtalj, u blizini sela Čepići. Ondje gori mješovita šuma, trava i nisko raslinje na vrlo nepristupačnom terenu. Požar gase vatrogasci Javne vatrogasne postrojbe Umag te dobrovoljna vatrogasna društva iz Umaga, Oprtlja i Buja, a na terenu je 20 vatrogasaca sa šest vozila.

U pomoć pozvani i kanaderi

Zbog zahtjevnog i teško pristupačnog terena, na kojem je požar zahvatio procijenjenih pet do deset hektara površine, u pomoć su pozvana dva kanadera.

Tijekom dana izbila su još tri požara na Labinštini.

Prvi je dojavljen u 9.38 sati u mjestu Vlakovo, dok su preostala dva izbila oko podneva u Reburićima i Brgudu. Na intervencijama je angažirano ukupno 17 vatrogasaca s devet vozila. U gašenju sudjeluju pripadnici Javne vatrogasne postrojbe Labin te članovi dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Labinštine.

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